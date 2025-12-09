Formule 1 : pourquoi Helmut Marko, le conseiller historique de Red Bull, a-t-il décidé de quitter l'écurie ?

Helmut Marko, conseiller historique de l’écurie de Formule 1 Red Bull, va quitter son poste, a annoncé l'équipe autrichienne ce mardi 9 décembre.

C’est une page qui se tourne. Conseiller historique de l’écurie Red Bull en Formule 1 depuis 2005, Helmut Marko va quitter son poste à l'issue de la saison 2025, dont l'ultime Grand Prix a eu lieu dimanche à Abou Dhabi, comme l’a annoncé l'équipe autrichienne mardi.

20 Years, 417 Races, 6 Constructors' Championships, 8 Drivers' Championships.



Thank you, Helmut 💙 pic.twitter.com/svFn8TTJc7 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 9, 2025

«Après plus de 20 ans en tant que conseiller sport automobile de Red Bull, Helmut Marko a décidé de se retirer à la fin de l'année 2025... Il a été l'un des architectes clés de l'ère de Red Bull en Formule 1 et également du programme junior», a écrit la firme. Âgé de 82 ans, l’Autrichien était également responsable de la filière des jeunes pilotes de Red Bull et disposait encore d'un an de contrat.

La perte du titre

Helmut Marko avait intégré l'équipe dès ses débuts en 2005, quelques mois après le rachat de Jaguar par Dietrich Mateschitz, le co-fondateur de la marque de boissons énergisantes Red Bull, dont il était très proche.

«Je suis impliqué dans le sport automobile depuis six décennies désormais, et les plus de 20 années passés chez Red Bull ont été une aventure extraordinaire et pleine de succès, a commenté l'ancien pilote autrichien, vainqueur des 24 Heures du Mans 1971. C'est une époque formidable que j'ai pu aider à façonner et que j'ai pu partager avec tant de gens talentueux. Tout ce que nous avons construit et accompli ensemble m'emplit de fierté.»

L'octogénaire a justifié son départ anticipé par la perte du titre mondial pour Red Bull et Max Verstappen dimanche à Abou Dhabi. «Manquer de peu le championnat du monde cette saison m'a profondément marqué et m'a clairement fait comprendre que c'était le bon moment pour moi, personnellement, de mettre fin à ce chapitre très long, intense et fructueux», a-t-il expliqué.