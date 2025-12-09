Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre l’Athletic Bilbao et le PSG

Deuxième du classement avec quatre victoires et une défaite, le PSG se déplace, ce mercredi soir (21h), sur la pelouse de l’Athletic Bilbao lors de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Et le club parisien pourrait entrevoir la qualification directe pour les 8es de finale en cas de nouveau succès.

Composition probable du PSG

Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Mayulu (ou Lee), Kvaratskhelia

Composition probable de l’Athletic Bilbao

U. Simon - Areso, Vivian, Paredes, Boiro - Ruiz de Galaretta, Rego - Berenguer, Sancet, Navarro - Guruzeta

Arbitre

Daniel Siebert sera au sifflet pour diriger cette rencontre entre l’Athletic Bilbao et le PSG. Et l’arbitre allemand (41 ans), qui officie en Bundesliga depuis septembre 2012 (192 matchs), est bien connu du club parisien, qu’il a déjà arbitré à trois reprises dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Pour autant de victoires, contre le Club Bruges en octobre 2019 (0-5), le Maccabi Haïfa en septembre 2022 (1-3) et Gérone la saison dernière (1-0).

Stade

La rencontre se jouera sur la pelouse du mythique stade de San Mames. Surnommée «la Cathédrale», l’enceinte de l’Athletic Bilbao est dotée de 53.000 places. Cette saison, les hommes d’Ernesto Valverde se sont inclinés à domicile en Ligue des champions contre Arsenal (0-2) avant de battre Karabagh (3-1).

Forme

Le PSG n’a concédé que trois défaites depuis le début de la saison toutes compétitions confondues et reste sur éclatante victoire contre Rennes en championnat (5-0), où le club de la capitale pointe à la 2e place à un point du RC Lens. De son côté, l’Athletic Bilbao, qui occupe la 7e place du championnat d’Espagne, alterne le bon et le moins bon depuis le début de la saison à l’image de ses derniers résultats avec des succès à Levante (0-2) et face à l’Atlético Madrid (1-0) et un lourd revers contre le Real Madrid (0-3).

Situation dans la compétition

Avec quatre victoires et une seule défaite en cinq rencontres, le PSG occupe la 2e place du classement à trois points d’Arsenal, qui a réalisé un sans-faute. Et un nouveau succès rapprocherait les hommes de Luis Enrique d’une qualification directe pour les 8es de finale. L’Athletic Bilbao, seulement 27e avant de recevoir le tenant du titre parisien, doit impérativement pour garder un espoir de qualification pour les barrages.

Historique

Le PSG et l’Athletic Bilbao vont se retrouver pour la 3e fois de leur histoire sur la scène européenne. Les deux clubs s’étaient déjà affrontés en Ligue Europa en 2011 avec une victoire du club basque au match aller (2-0) et un succès des Parisiens au retour (4-2).

Diffusion TV

Cette rencontre de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions entre l’Athletic Bilbao et le PSG sera à suivre en direct et en exclusivité à partir de 21h sur Canal+.