Ligue des champions : pourquoi Kylian Mbappé est-il très incertain pour le choc contre Manchester City ?

Kylian Mbappé est très incertain pour le choc de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, mercredi soir (21h), entre le Real Madrid et Manchester City.

Vive inquiétude au Real Madrid. Kylian Mbappé est très incertain pour le choc de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, mercredi soir (21h), contre Manchester City sur la pelouse du Bernabeu. En plus d’avoir été victime d’une fracture de l’annulaire de la main gauche, l’attaquant français a été touché à un genou lors de la défaite concédée face au Celta Vigo en Liga (0-2).

Une cascade d'absents

Et la douleur est si forte que le capitaine de l’équipe de France n’a pu s’entraîner, ce mardi, avec le reste de ses coéquipiers. Si sa participation semble sérieusement compromise, il effectuera un essai le jour du match pour savoir s’il sera en mesure de tenir sa place.

Un forfait serait évidemment un énorme coup dur pour le club espagnol, qui sera déjà privé de Eder Militao, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Ferland Mendy et Dean Huijsen, alors que Eduardo Camavinga est également très incertain.

Kylian Mbappé est l’homme fort du Real Madrid depuis le début de saison. Le champion du monde 2018 a inscrit pas moins de 25 buts en 21 rencontres sous le maillot des Merengue, dont 9 en cinq matchs de Ligue des champions. C’est dire l’importance de l’ancien joueur de Monaco et du PSG.

Et son absence pourrait s’avérer préjudiciable lors ce rendez-vous capital tant pour la formation espagnole, dans la course à la qualification directe pour les 8es de finale, que pour Xabi Alonso, dont l’avenir sur le banc madrilène pour s’assombrir encore un peu plus en cas de nouvelle contre-performance.