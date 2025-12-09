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Tennis de table : quels seront les adversaires de Félix et Alexis Lebrun au 1er tour des WTT finals ?

Félix Lebrun sera opposé au Brésilien Hugo Calderano lors de son entrée en lice. Félix Lebrun sera opposé au Brésilien Hugo Calderano lors de son entrée en lice. [Aflo / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Avec Simon Gauzy, Félix et Alexis Lebrun vont participer, à partir de ce mercredi, aux WTT Finals, qui réunissent les 16 meilleurs joueurs de tennis de table du monde à Hong Kong. 

Le gratin du tennis de table mondial a rendez-vous. Les 16 meilleurs joueurs du monde vont se retrouver, à partir de ce mercredi, à Hong Kong pour les WTT Finals qui clôturent la saison. Les Chinois Wang Chuqin (n°1) et Lin Shindong (n°2), qui dominent la hiérarchie mondiale, seront présents tout comme le Brésilien Hugo Calderano (n°3) ainsi que les frères Lebrun et Simon Gauzy.

Les trois tricolores, qui n’ont encore jamais remporté la moindre rencontre individuelle dans ce format, se présenteront en outsiders, même s’ils vont devoir batailler dès le 1er tour. Félix Lebrun a hérité d’Hugo Calderano pour son entrée en lice. Un adversaire contre lequel le cadet de la fratrie Lebrun s’est incliné en finale du Star Contender de Ljubljana en juin dernier. Mais le Montpelliérain mène dans leurs confrontation directes (4-3).

Et en cas de victoire, il pourrait croiser la route de Simon Gauzy, qui aura également une entrée en matière particulièrement relevée contre Tomokazu Harimoto (n°5). Le Japonais a remporté ses quatre confrontations face au Français, dont la dernière au WTT Contender de Zagreb fin juin (3-0).

Sur le même sujet Tennis de table : combien Félix Lebrun va-t-il toucher après sa victoire en finale du WTT Star Contender de Mascate ? Lire

Seul Alexis Lebrun a été quelque peu épargné. Le numéro 10 mondial, qui sera le premier Français à faire ses débuts, sera opposé à Dang Qiu (n°9), qu’il a battu deux fois cette année pour afficher un total de cinq victoires contre trois défaites face à l’Allemand. A lui de décrocher un 6e succès pour rallier le 2e tour.

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