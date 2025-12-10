CAN 2025 : pourquoi l’attaquant ivoirien Nicolas Pépé a-t-il été privé de la compétition par son sélectionneur ?

L’attaquant Nicolas Pépé n’a pas été retenu par le sélectionneur de la Côte d’Ivoire pour participer à la CAN 2025, organisée au Maroc (21 décembre-18 janvier).

Une absence très remarquée. Sacrée il y a deux ans sur ses terres, la Côte d’Ivoire va défendre son titre lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (21 décembre-18 janvier), organisée au Maroc, sans Nicolas Pépé. L’attaquant (50 sélections), qui évolue à Villarreal, n’a pas été retenu par son sélectionneur. Une décision surprenante qui n’est pas liée aux performances du joueur de 30 ans.

«Double peine pour moi»

«Ce n’est pas une sanction sportive. Si on s’en tenait au volet sportif, il serait bien évidemment avec nous. Il était dans la case des performances, après, pour faire une liste, il faut tenir compte de beaucoup d’éléments, que ce soit sur ou en dehors du terrain», a indiqué Emerse Faé, qui a également décidé de ne pas retenir Simon Adingra.

Si Nicolas Pépé n’est pas présent dans la liste concoctée par l’entraîneur des Eléphants, ce serait pour ses propos tenus à l’égard du pays organisateur dans une vidéo tournée avec l’influenceur Just Riadh. «On a trois étoiles et vous (l’Algérie, ndlr) n’en avez que deux. Mais attention aux Marocains, ils sont là. Ils ont combien d’étoiles, eux ? Une ? Ils ont dû gagner ça en 1818, on n’était pas né, même mon daron n’était pas né», avait lâché l’ancien joueur d’Arsenal.

Cette sortie avait provoqué une vague de harcèlement et de propos racistes sur les réseaux sociaux que ses excuses n’ont pas suffi à atténuer. «Double peine pour moi. C’est le football, c’est la vie. Merci à la Liga, à mon club de Villarreal et à tous ceux qui m’ont apporté leur soutien après ces derniers jours de harcèlement et de racisme. Bonne chance à mes coéquipiers», a réagi, sur son compte Instagram, l’attaquant.

Nicolas Pépé va donc rester dans son club, actuellement 3e du championnat d’Espagne à cinq points du FC Barcelone et un point du Real Madrid et qui doit affronter Levante ainsi que le Barça avant la trêve.