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Cyclisme : Neuf coureurs d’une équipe font décoller un planeur grâce à la puissance de leurs jambes (vidéo)

La performance a été réalisée sur la piste de l'aéroport Son Bonet à Majorque, en Espagne. [Charly Lopez / Red Bull Content Pool]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Neuf coureurs de l’équipe cycliste Red Bull sont parvenus à faire décoller un planeur grâce à la force de leurs jambes sur l’aérodrome de Majorque ce mercredi. 

Une nouvelle fois, ils ont repoussé les limites. La marque Red Bull, habitué aux défis spectaculaires depuis sa création, a décidé tester son équipe cycliste. Cette fois, les ingénieurs de la firme autrichienne ont décidé d’unir neuf coureurs reliés les uns aux autres, pour tirer un planeur et le faire décoller. Et la mission a été accomplie ce mercredi 10 décembre.

Après s’être entraîné à plusieurs reprises sur l’aérodrome autrichien de Niederöblarn, le peloton mené par Florian Lipowitz, troisième du dernier Tour de France, a réussi le défi sur une piste de Majorque la semaine dernière. 

un pic de 6.500 watts

«C’était une super expérience, a confié Adrien Boichis. On a fait cinq runs : le premier où on avait juste la corde pour s’habituer, ensuite on a tiré deux fois un e-bike, puis un premier test avec l’avion où il est monté à 60 mètres, et la cinquième fois qui a été la bonne.»

«En utilisant une piste de 1.500 mètres, les neuf coureurs devaient accélérer à 54 km/h sur une piste de 1.500 mètres tout en étant reliés par un cordon de 150 mètres attaché à un harnais spécialement conçu, atteignant un pic de 6.500 watts assis cumulés», a expliqué la marque de boisson énergisante dans son communiqué.

La formation Israel-Premier Tech avait été la cible de diverses protestations et d’actions menées par des militants propalestiniens.
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Pour Dan Bigham, responsable de l’ingénierie Red Bull-BORA-hansgrohe, le projet a été transformateur et «révolutionnaire pour le sport».

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