Football : Paul Pogba devient ambassadeur et actionnaire d’une écurie de courses de chameaux

Quelques semaines après avoir retrouvé les terrains sous les couleurs de l’AS Monaco, Paul Pogba est devenu ambassadeur et actionnaire d’une écurie de courses de chameaux en Arabie saoudite.

Il s’est lancé dans une nouvelle aventure pour le moins inattendue. Et loin des terrains de football. Quelques semaines après avoir renouer avec la compétition avec l’AS Monaco, Paul Pogba (32 ans) s’est lancé dans les courses… de chameaux en Arabie saoudite.

Le champion du monde 2018 est devenu ambassadeur et actionnaire de l’écurie Al Haboon. Fondée par les entrepreneurs Omar Almaeena et Safwan Modir, elle est la première équipe professionnelle de course de chameaux au monde à participer à des compétitions internationales.

«Fier de faire partie d’un moment sportif historique, de rejoindre l’équipe de courses de chameaux Al Haboob en tant qu’actionnaire et ambassadeur. Écrivons l’histoire ensemble», a posté le milieu de terrain sur son compte Instagram, accompagnant son message d’une vidéo pour annoncer son arrivée dans ce projet.

Si les courses de chameaux sont méconnues en Occident, elles sont très populaires au Moyen-Orient. Et elles ont séduit Paul Pogba. «J’ai regardé un bon nombre de courses sur YouTube et j’ai passé du temps à faire des recherches pendant mon temps libre pour essayer de comprendre les techniques et les stratégies. Ce qui m’a le plus marqué, c’est l’engagement considérable que cela exige de tous les participants. Au final, le sport reste le sport. Il demande du cœur, du sacrifice et un esprit d’équipe», a-t-il confié à la BBC.

«Que ce soit le football, les courses de chameaux ou la boxe, les fondements sont les mêmes. Il faut de la détermination, de la concentration, de la discipline et de la ténacité. C’est ce qui, au final, fait les champions», a ajouté Paul Pogba, dont la personnalité fait l’unanimité auprès des fondateurs de l’équipe.

«L’implication de Paul est une véritable source de transformation. Son influence, son leadership et sa passion pour la transmission du patrimoine culturel reflètent parfaitement les valeurs d’Al Haboob. Ce partenariat va bien au-delà de la simple course, il s’agit de partager un héritage qui mérite une reconnaissance mondiale», a indiqué Omar Almaeena.

De surcroît, la popularité de Paul Pogba à travers le monde pourrait grandement contribuer au développement des courses de chameaux.