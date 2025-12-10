France-Danemark, quarts de finale du Mondial féminin de handball 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France affronte ce mercredi 10 décembre le Danemark en quart de finale du Mondial féminin de handball 2025 à Rotterdam (Pays-Bas).

Une nouvelle compétition qui commence. Qualifiée avant son dernier match de Tour Principal qu’elle a perdu contre les Pays-Bas (26-23) lundi soir, l’équipe de France féminine est opposée au Danemark ce mercredi en quart de finale du Mondial de handball 2025.

Face aux Danoises, les Bleues, championnes du monde en titre, se présenteront en position de challenger championnes du monde en titre. L’historique favorise légèrement le Danemark, vainqueur de la demi-finale de l’Euro 2024 face à la France (24-22).

A noter qu’en cas de victoire, les Bleues défieront l’Allemagne ou le Brésil dans le dernier carré.

Programme TV

France – Danemark

Quart de finale

Mondial féminin de handball 2025

Mercredi 10 décembre

21h sur beIN SPORTS 1, disponible via MyCanal