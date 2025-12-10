Ligue des champions : le PSG qualifié pour les barrages si…

Le PSG pourrait décrocher sa qualification au moins pour les barrages de la Ligue des champions en cas de résultat favorable, ce mercredi, sur la pelouse de l’Athletic Bilbao.

Une étape déjà validée ? En déplacement sur la pelouse de San Mames, le PSG peut décrocher sa qualification au moins pour les barrages, ce mercredi, contre l’Athletic Bilbao lors de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le tenant du titre, qui occupe la 4e place avec 12 points (quatre victoires, une défaite), sera assuré de terminer parmi les 24 premiers en cas de nouveau succès au Pays basque.

Objectif top 8

Avec trois nouveaux points au compteur, les hommes de Luis Enrique ne pourraient plus être rattrapés par les douze derniers du classement. Avec un match nul, ils feraient également un grand pas mais ils ne seraient pas encore officiellement qualifiés.

Mais s’ils sont passés par les barrages la saison dernière avant d’être sacrés, les Parisiens ont pour ambition de finir dans le top 8 du classement, directement qualificatif pour les 8es de finale de la compétition qui se joueront en mois de mars. Et avec une victoire, ils s’en rapprocheraient grandement avant les deux derniers matchs face au Sporting Portugal et Newcastle.

Ils pourraient également continuer de croire au top 2, qui permet de bénéficier d’un avantage non négligeable en jouant au match retour au Parc des princes en 8e de finale, mais également en quarts de finale et demi-finale en cas de qualification. Aux coéquipiers de Marquinhos de poursuivre sur leur lancée pour se simplifier la tâche dans la défense de leur trophée.