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Ligue des champions : les résultats complets de la 6ème journée

Rayan Cherki et City se sont imposés sur la pelouse du Real Madrid. [Action Images via Reuters/Andrew Couldridge]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'OM et Monaco se sont imposés, mardi, contre l'Union Saint-Gilloise et Monaco lors de la 6e journée de la Ligue des champions. Mercredi, le PSG a été accroché à Bilbao.

Mardi 9 décembre

Kairat Almaty – Olympiakos : 0-1
Bayern Munich – Sporting CP : 3-1
Union Saint-Gilloise - Marseille : 2-3
Monaco - Galatasaray : 1-0
Inter Milan - Liverpool : 0-1
Barcelone - Francfort : 2-1
PSV Eindhoven - Atlético Madrid : 2-3
Atalanta - Chelsea : 2-1
Tottenham - Slavia Prague : 3-0

Mercredi 10 décembre

Villareal - Copenhague : 2-3
Qarabag - Ajax Amsterdam : 2-4
Bilbao - PSG : 0-0
Real Madrid - Manchester City : 1-2
Bruges - Arsenal : 0-3
Leverkusen - Newcastle : 2-2
Benfica Lisbonne - Naples : 2-0
Juventus - Pafos : 2-0
Dortmund - Bodo/Glimt : 2-2

Ligue des ChampionsFootballRésultats

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