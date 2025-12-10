Ligue des champions : voici la composition probable du PSG contre l’Athletic Bilbao avec des surprises

Luis Enrique pourrait réserver quelques surprises dans le onze de départ du PSG pour affronter l’Athletic Bilbao, ce mercredi à 21h, en Ligue des champions.

Il va encore devoir s’adapter. Privé de plusieurs joueurs, Luis Enrique pourrait réserver quelques surprises dans son équipe de départ pour affronter, ce mercredi soir, l’Athletic Bilbao lors de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Notamment en défense avec les forfaits d’Achraf Hakimi et Lucas Beraldo ainsi que la suspension de Lucas Hernandez, suspendu trois matchs pour son coup de coude dans le visage de Xavi Simons face à Tottenham.

Mayulu en défense à la place de Nuno Mendes ?

Si le technicien espagnol pourra compter sur sa charnière centrale habituelle composée de Marquinhos et Willian Pacho, il devrait une nouvelle fois positionner Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit et pourrait innover dans le couloir gauche. Alors que Nuno Mendes est de retour dans le groupe parisien, il demeure incertain et pourrait être suppléé par Senny Mayulu, peu habitué à évoluer à ce poste.

Concernant le milieu de terrain, Luis Enrique va s’appuyer sur ses hommes forts avec Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. En attaque, il sera privé d’Ousmane Dembélé, malade, et pourrait renouveler sa confiance Senny Mayulu, s'il n'est pas aligné en défense, pour occuper le rôle de faux numéro 9 ou décider d'opter pour le jeune Quentin Ndjantoucomme contre Tottenham (5-3) ou encore Lee Kang-in. Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola sont eux attendus sur les ailes.

Enfin, Matvey Safonov, titularisé pour la première fois de la saison le week-end dernier, va lui encore garder la cage parisienne à la place de Lucas Chevalier, toujours blessé à la cheville et qui n’a pas fait le voyage avec ses coéquipiers.

Et sur la pelouse du mythique stade de San Mames, le PSG va tenter d’aligner une 5e victoire en six matchs pour conserver sa place dans le top 3 et se rapprocher d’une qualification directe pour les 8es de finale avant les derniers matchs contre le Sporting Portugal et Newcastle.

La composition probable du PSG

Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (ou Mayulu) - Joao Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Mayulu (ou Ndjantou, ou Lee), Kvaratskhelia