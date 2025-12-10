Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

MMA-Boxe : Francis Ngannou dévoile les deux seuls combats qui l'intéressent

Francis Ngannou n'a plus combattu depuis octobre 2024. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mercredi soir, le Camerounais Francis Ngannou a dévoilé les deux combattants qu'il aimerait bientôt affronter en boxe et en MMA.

Quand reverra-t-on le «Predator» sur un ring ou dans une cage ? Depuis fin octobre 2024 et sa victoire contre Renan Fereira lors de son unique combat au PFL, Francis Ngannou n’a plus combattu. Ce mercredi, lors d’une interview accordée à Ariel Helwani, spécialiste américain des sports de combat, il s’est confié sur ses envies.

Alors que son contrat avec la deuxième ligue américaine de MMA, qu'il avait rejoint après avoir quitté l'UFC pour des désaccords contractuels, s'arrête prochainement, le combattant camerounais a expliqué qu'il n'avait que deux noms en tête. 

«Ce que je veux ? Je veux deux choses. Je dirais Jon Jones et Deontay Wilder», a-t-il confié dans The MMA Hour. Pour le premier cité, Francis Ngannou se verrait bien l’affronter lors de la grande soirée à la Maison Blanche en juin prochain. Pour le second, lors d’un combat de boxe anglaise après avoir affronté Tyson Fury et Anthony Joshua.

Sur le même sujet «Je ne veux pas me battre contre lui» : Khamzat Chimaev refuse d'affronter ce combattant français de l’UFC Lire

Reste désormais à savoir quand tout cela pourrait avoir lieu. A 39 ans, le Camerounais n'a plus vraiment de temps à perdre.

Francis NgannouMMABoxeSport

À suivre aussi

Francis Ngannou a mis KO Philipe Lins dès le 1er round.
MMA : le KO dévastateur dès le 1er round de Francis Ngannou contre Philipe Lins (vidéo)
Le grand retour de Francis Ngannou en MMA : à quelle heure et sur quelle chaîne ?
MMA : combien Francis Ngannou et Salahdine Parnasse vont-ils toucher au minimum pour leur prochain combat ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités