MMA-Boxe : Francis Ngannou dévoile les deux seuls combats qui l'intéressent

Ce mercredi soir, le Camerounais Francis Ngannou a dévoilé les deux combattants qu'il aimerait bientôt affronter en boxe et en MMA.

Quand reverra-t-on le «Predator» sur un ring ou dans une cage ? Depuis fin octobre 2024 et sa victoire contre Renan Fereira lors de son unique combat au PFL, Francis Ngannou n’a plus combattu. Ce mercredi, lors d’une interview accordée à Ariel Helwani, spécialiste américain des sports de combat, il s’est confié sur ses envies.

Alors que son contrat avec la deuxième ligue américaine de MMA, qu'il avait rejoint après avoir quitté l'UFC pour des désaccords contractuels, s'arrête prochainement, le combattant camerounais a expliqué qu'il n'avait que deux noms en tête.

Francis Ngannou: What I want? I want two things. I would says two things. I would say Jon Jones and Deontay Wilder.#HelwaniShowpic.twitter.com/mDX5yDNwb6 — Jed I. Goodman © (@jedigoodman) December 10, 2025

«Ce que je veux ? Je veux deux choses. Je dirais Jon Jones et Deontay Wilder», a-t-il confié dans The MMA Hour. Pour le premier cité, Francis Ngannou se verrait bien l’affronter lors de la grande soirée à la Maison Blanche en juin prochain. Pour le second, lors d’un combat de boxe anglaise après avoir affronté Tyson Fury et Anthony Joshua.

Reste désormais à savoir quand tout cela pourrait avoir lieu. A 39 ans, le Camerounais n'a plus vraiment de temps à perdre.