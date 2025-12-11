«Et si je devenais la première femme médaillée olympique et paralympique ?» : l’incroyable défi d’une athlète française avant les JO 2028

Médaillée de bronze en ski de bosses aux JO 2006 de Turin, la Française Sandra Laoura, devenue tétraplégique, va tenter de se qualifier pour les JO 2028 de Los Angeles en para-cyclisme.

Va-t-elle entrer dans l’histoire des Jeux olympiques ? A un peu moins de trois ans du rendez-vous à Los Angeles, Sandra Laoura s’est lancée un pari audacieux : se qualifier pour les JO 2028 avec l’objectif de décrocher une médaille. Un immense challenge pour la Française devenue tétraplégique en janvier 2007, soit moins d’un an après avoir été médaillée de bronze en ski de bosses aux JO 2006 de Turin.

«Et si je devenais la première femme médaillée olympique et paralympique ? C’est un sacré défi, très ambitieux, mais ensemble, on peut y arriver. Et puis les défis, ça me connaît», a-t-elle confié, ce jeudi, lors d’un point presse organisé à Paris.

Âgée de 45 ans, l’ancienne skieuse a été touchée à la moelle épinière après une lourde chute survenue lors d’un entraînement au Canada, perdant l’usage de ses jambes. Et si elle avait mis le sport un peu de côté, celle qui se déplace qu’en fauteuil roulant a eu «déclic» devant les exploits du nageur brésilien Gabriel dos Santos Araujo aux Jeux paralympiques 2024 de Paris.

«Dans cette piscine, à la Défense Arena, quand Gabrielzinho rentre, cette émotion qui me traverse, c’est la même que j’ai eue quand, en 1992, j’assiste aux Jeux (d’Albertville)», a-t-elle indiqué. Et d’ajouter : «Son sourire, son dynamisme et surtout sa façon de se dépasser, je me suis dit : ‘si lui peut le faire, pourquoi pas moi ?’».

Et après avoir échangé avec des athlètes de différents sports, elle a finalement décidé pour le para-cyclisme sur route. Une discipline qui lui «ressemble» et dans laquelle elle trouve «beaucoup de plaisir». «Il y a des similitudes avec ce que j’ai vécu, il y a de l’adrénaline, des trajectoires, ne serait-ce que de parler de casque, de masque, de gants…», a également souligné la Française, qui a commencé les entraînements en mars dernier avec une envie débordante.

«Depuis que j’ai repris la pratique sportive, il y a des choses qui sont revenues : ce goût de l’effort, cette sensation et cette adrénaline me font me sentir vivante aujourd’hui. Il m’a fallu beaucoup de temps, mais maintenant je suis prête à vivre cette nouvelle aventure», a-t-elle lâché. Une aventure qui promet d’être palpitante.