Formule 1 : pourquoi le Grand Prix de Monaco va-t-il changer de nom ?

Présent au calendrier, la saison prochaine, au début du mois de juin (4-7 juin), le Grand Prix de Monaco va changer de nom.

Changement de nom pour l’une des courses les emblématiques. Déjà partenaire officiel de la Formule 1, Louis Vuitton a renforcé son ancrage dans le sport automobile en nouant une «collaboration pluriannuelle» avec le Grand Prix de Monaco. Avec cet accord, la marque du groupe LVMH est devenu le «partenaire titre» du Grand Prix qui se tient dans les rues de la principauté.

«Une présence visuelle forte»

Programmée au calendrier, la saison prochaine, au début du mois de juin (4-7 juin), la course portera désormais le nom de «Louis Vuitton Grand Prix de Monaco». Le géant du luxe français succède à la marque de montres suisses Tag Heuer, qui appartient également au groupe LVMH.

Mais ce ne sera pas le seul changement. Alors que Louis Vuitton conçoit, depuis 2021, la malle trophée renfermant la coupe remise au vainqueur avec un «V», en référence à l’initiale de la marque ainsi qu'au mot «victoire» et aux couleurs du drapeau de Monaco, les bords de la piste du circuit urbain monégasque seront également ornés de logos originaux.

«Louis Vuitton déploiera une présence visuelle forte autour de la piste, avec des habillages trackside exclusifs mêlant l’identité de la Maison à l’intensité et à la vitesse de la Formula 1», a indiqué la marque dans un communiqué.

Reste désormais à savoir quel pilote succèdera à Lando Norris et aura le privilège de recevoir le trophée des mains du Prince Albert II de Monaco. Sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière, le Britannique avait devancé, en mai dernier, le Monégasque Charles Leclerc, vainqueur en 2024, et son coéquipier Lando Norris.