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Ligue des champions : le bus du PSG caillassé devant son hôtel après le match à Bilbao

Le bus du PSG était stationné devant l'hôtel des joueurs parisiens. Le bus du PSG était stationné devant l'hôtel des joueurs parisiens. [Loic Cousin/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après le match nul sur la pelouse de l’Athletic Bilbao, mercredi soir, en Ligue des champions (0-0), le bus du PSG a été caillassé, dans la nuit, devant l’hôtel des joueurs parisiens.

Une attaque en pleine nuit. Quelques heures après le match nul concédé sur la pelouse de l’Athletic Bilbao, mercredi soir, lors de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (0-0), le bus du PSG a été caillassé devant l’hôtel des joueurs parisiens, situé dans le centre de la ville basque, a rapporté RMC Sport.

Personne n'a été blessée

Si le véhicule a été endommagé, avec deux éclats, aucun joueur ni membre du staff du club de la capitale n’était présent à l’intérieur au moment des faits. Et par mesure de sécurité, le tenant du titre, qui envisage de porter plainte, a préféré opter pour une autre solution, ce jeudi, pour quitter l’hôtel et rejoindre l’aéroport pour rentrer à Paris.

En espérant que le voyage aura été moins mouvementé qu’à l’aller. D’importantes turbulences avaient obligé le pilote à effectuer une incroyable manœuvre en positionnant l’avion de travers au moment de se poser sur la piste. Mais plus de peur que de mal.

Le PSG sera opposé à Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale 2025.
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Malgré son résultat sans trouver la faille dans la défense basque, le PSG occupe la 3e place au classement (13 points) derrière Arsenal (18 points) et le Bayern Munich (15 points) et a encore deux matchs contre le Sporting Portugal (20 janvier) puis Newcastle (28 janvier) pour valider sa place dans le top 8, directement qualificatif pour les 8es de finale de la compétition. 

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