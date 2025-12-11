Ligue des champions : le dernier 0-0 du PSG remontait à plus de dix ans

Accroché mercredi soir sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (0-0), le PSG n’avait plus réalisé de match nul et vierge depuis plus de dix ans en Ligue des champions.

Un résultat pour le moins rare pour le PSG. Le club de la capitale a été accroché, mercredi soir, sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Ligue des champions sans parvenir à trouver le chemin de filets (0-0). Ni même encaisser de but. Ce qui n’est pas si fréquent pour les Parisiens dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.

0 - C'est le quatrième match nul et vierge du Paris SG en Ligue des Champions, et le premier depuis plus de dix ans (0-0 v Real Madrid en octobre 2015). Muet. #AthleticPSGpic.twitter.com/rYt8vZlZdl — OptaJean (@OptaJean) December 10, 2025

Paris a concédé seulement le quatrième match nul et vierge de son histoire en Ligue des champions, et le premier depuis plus de dix ans. Le dernier 0-0 du PSG dans la compétition remonte au 21 octobre 2015 contre le Real Madrid lors de la 3e journée de la phase de groupes. Marquinhos était le seul joueur de l’effectif actuel présent ce soir-là sur la pelouse du Parc des Princes.

Si le tenant du titre a dû se contenter d’un point au Pays basque, il pointe à la 3e classement derrière Arsenal (18 points) et le Bayern Munich (15 points) et reste en bonne position pour terminer dans le top 8, directement qualificatif pour les 8es de finale, avant les deux dernières rencontres face au Sporting Portugal (20 janvier) et Newcastle (28 janvier).