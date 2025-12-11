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Ligue des champions : le dernier 0-0 du PSG remontait à plus de dix ans

Le PSG n'a pas réussi à trouver le chemin des filets contre l'Athletic Bilbao. Le PSG n'a pas réussi à trouver le chemin des filets contre l'Athletic Bilbao. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Accroché mercredi soir sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (0-0), le PSG n’avait plus réalisé de match nul et vierge depuis plus de dix ans en Ligue des champions.

Un résultat pour le moins rare pour le PSG. Le club de la capitale a été accroché, mercredi soir, sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Ligue des champions sans parvenir à trouver le chemin de filets (0-0). Ni même encaisser de but. Ce qui n’est pas si fréquent pour les Parisiens dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.

Paris a concédé seulement le quatrième match nul et vierge de son histoire en Ligue des champions, et le premier depuis plus de dix ans. Le dernier 0-0 du PSG dans la compétition remonte au 21 octobre 2015 contre le Real Madrid lors de la 3e journée de la phase de groupes. Marquinhos était le seul joueur de l’effectif actuel présent ce soir-là sur la pelouse du Parc des Princes.

Le PSG sera opposé à Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale 2025.
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Si le tenant du titre a dû se contenter d’un point au Pays basque, il pointe à la 3e classement derrière Arsenal (18 points) et le Bayern Munich (15 points) et reste en bonne position pour terminer dans le top 8, directement qualificatif pour les 8es de finale, avant les deux dernières rencontres face au Sporting Portugal (20 janvier) et Newcastle (28 janvier).

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