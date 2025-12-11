Ligue des champions : quel est ce drôle de record battu par l’arbitre français Clément Turpin ?

L’arbitre français Clément Turpin, qui officiait mercredi soir lors du match de Ligue des champions Real Madrid-Manchester City (1-2), est entré dans l’histoire de la compétition.

Un Français qui bat un record. Et ce n’est pas un joueur mais un arbitre. Clément Turpin (43 ans), qui officiait mercredi lors de Real Madrid-Manchester (1-2) comptant pour la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, est devenu l’arbitre ayant sifflé le plus de pénaltys dans la compétition.

En accordant un pénalty aux Anglais (transformé par Erling Haaland) après une faute grossière d’Antonio Rüdiger, le Français a sifflé le 31e pénalty de sa carrière en C1 en 58 rencontres dirigés.

Personne n’avait réussi cette performance depuis le début de l’ère moderne de la Ligue des champions en 1992, comme l’a indiqué Stats de Foot, un compte X spécialisé dans le domaine.