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Ligue des champions : quel est ce drôle de record battu par l’arbitre français Clément Turpin ?

Clément Turpin a arbitré 58 rencontres en Ligue des champions. [Alterphotos / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

L’arbitre français Clément Turpin, qui officiait mercredi soir lors du match de Ligue des champions Real Madrid-Manchester City (1-2), est entré dans l’histoire de la compétition.

Un Français qui bat un record. Et ce n’est pas un joueur mais un arbitre. Clément Turpin (43 ans), qui officiait mercredi lors de Real Madrid-Manchester (1-2) comptant pour la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, est devenu l’arbitre ayant sifflé le plus de pénaltys dans la compétition.

En accordant un pénalty aux Anglais (transformé par Erling Haaland) après une faute grossière d’Antonio Rüdiger, le Français a sifflé le 31e pénalty de sa carrière en C1 en 58 rencontres dirigés.

Arsenal a terminé en tête du classement avec huit victoires en autant de rencontres.
Sur le même sujet Ligue des champions 2025-2026 : le classement complet après la 8e et dernière journée Lire

Personne n’avait réussi cette performance depuis le début de l’ère moderne de la Ligue des champions en 1992, comme l’a indiqué Stats de Foot, un compte X spécialisé dans le domaine.

Ligue des ChampionsFootballClément Turpin

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