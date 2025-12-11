Ligue Europa : le programme TV complet de la 6e journée

Dernier avec cinq défaites en autant de rencontres, Nice reçoit, ce jeudi, le Sporting Braga lors de la 6e journée de la Ligue Europa, alors que Lyon, en tête du classement, accueille Go Ahead Eagles. De son côté, Lille se déplace sur la pelouse des Young Boys de Berne.

Jeudi 11 décembre

18h45 : Nice-Sporting Braga sur Canal+ Foot

18h45 : FC Utrecht-Nottingham Forest sur Canal+ Sport

18h45 : Stuttgart-Maccabi Tel-Aviv sur Canal+ live 4

18h45 : Sturm Graz-Etoile Rouge de Belgrade sur Canal+ live 5

18h45 : Dinamo Zagreb-Betis Séville sur Canal+ live 6

18h45 : Ferencvaros-Glasgow Rangers sur Canal+ live 7

18h45 : FC Midtjyland-Racing Genk sur Canal+ live 8

18h45 : Ludogorets Razgrad-PAOK Salonique sur Canal+ live 9

21h : Lyon-Go Ahead Eagles sur Canal+

21h : Bâle-Aston Villa sur Canal+ live 3

21h : Celtic Glasgow-AS Rome sur Canal+ live 4

21h : Porto-Malmö sur Canal+ live 5

21h : Celta Vigo-Bologne sur Canal+ live 6

21h : Fribourg-RB Salzbourg sur Canal+ live 7

21h : Panathinaïkos-Viktoria Plzen sur Canal+ live 8

21h : Brann Bergen-Fenerbahçe sur Canal+ live 9

21h : FCSB-Feyenoord Rotterdam sur Canal+ live 10