«La libération de la parole des sportifs est primordiale» : la dépression dans le sport, un sujet longtemps tabou enfin mis sur la table

Ces dernières années, les prises de parole de sportifs à propos de leur dépression sont de plus en plus courantes. Si elles ne sont pas toujours bien perçues par le grand public, elles sont pourtant «primordiales».

Une problématique à prendre au sérieux. Ces derniers mois, les prises de parole de personnalités influentes du monde du sport se sont multipliées concernant un sujet important : la santé mentale. De Florent Manaudou à Thierry Henry en passant, dernièrement, par Samuel Umtiti, ils se sont tous confiés sur leur épisode dépressif.

Des déclarations qui donnent un écho à ce fléau qui touche de plus en plus de sportifs. Dans le cadre d'une enquête par l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance (INSEP), 15 % des sportifs interrogés avaient déjà montré dans leur parcours des signes élevés d'anxiété ou de dépression.

Ainsi, les prises de parole des plus grands sportifs mondiaux permettent de mettre la lumière sur cette problématique présente à tous les échelons du sport professionnel : «La libération de la parole des sportifs de haut niveau est une très bonne chose, elle est même primordiale. Lorsque les sportifs les plus connus se confient concernant leur dépression, ils aident de nombreux sportifs moins connus à comprendre qu'il n'est pas anormal de traverser des moments compliqués au cours de sa carrière», nous a confié Maroussia Paré-Minger, ancienne sprinteuse professionnelle, qui s'est reconvertie en psychologue du sport depuis sa fin de carrière en 2024, à la suite de sa participation aux Jeux olympiques de Paris.

thierry henry : «je pleurais quasiment chaque jour sans raison»

Au début des années 2000, il était encore très rare de voir des sportifs professionnels s'épancher sur leurs troubles. Petit à petit, les choses ont évolué et, certaines des plus grandes stars mondiales, dont Michael Phelps et Naomi Osaka, ont témoigné à propos de leur dépression, notamment lors d'un forum tenu en marge de l'US Open 2023 appelé «Santé mentale et sport : pourquoi, ça compte».

En 2024, Thierry Henry a livré un témoignage édifiant : «Tout au long de ma carrière, et depuis ma naissance, j’ai dû être en dépression. Est-ce que je le savais ? Non. Est-ce que j’ai fait quelque chose pour y remédier ? Non. Mais je me suis adapté à un certain mode de vie», a-t-il déclaré. Lors de certaines périodes de sa vie, le champion du monde 1998, a expliqué qu'il lui arrivait alors de «pleurer quasiment chaque jour sans raison».

Alors pourquoi l'ancien footballeur professionnel n'en a jamais parlé au cours de sa carrière ? Dans le podcast, il confie avoir «menti pendant très longtemps parce que la société n’était pas prête à entendre ce que j’avais à dire».

Aujourd'hui, la société est-elle prête à entendre les confessions des sportifs à propos de leur santé mentale ?

des réactions mitigées

Ces derniers mois, à l'instar de Thierry Henry, de nombreux footballeurs professionnels ont raconté leur dépression. Samuel Umtiti, qui a mis un terme à sa carrière en septembre 2025, s'est notamment confié sur l'évolution de sa santé mental au cours de sa carrière : «La solitude est quelque chose de très fort, qui peut vraiment tuer une personne, ne pas parler, ça peut tuer, c'est ce qui m'est arrivé pendant des mois et des mois, j'avais l'impression d'être là sans être là», a témoigné l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais, rapporte l'AFP .

Des confessions touchantes, mais qui ne sont pas toujours accueillies de la meilleure des manières, notamment sur les réseaux sociaux. Sous de nombreux posts évoquant la dépression d'un footballeur, les commentaires haineux se multiplient : «Merci mais arrête de chouiner Tonton t'es champion du monde et millionaire», peut-on lire sous un post X relatant les déclarations de Samuel Umtiti.

Dernièrement, le défenseur du FC Barcelone, Ronald Araujo a demandé au club de le laisser se mettre en retrait du monde du football professionnel pour «se ressourcer mentalement». Là encore, les réseaux sociaux se sont déchirés, entre ceux qui ont soutenu le joueur dans cette période délicate, et les autres qui ont critiqué sa décision. «Bordel mais envoyez moi ces C*NNARDS à l'usine», a notamment publié un compte suivi par plus de 100.000 personnes.

Bordel mais envoyez moi ces CONNARDS à l’usine https://t.co/prYf5Q9K5A — SSC Napoli France (@SscNapoliFRA) December 2, 2025

L'argument visant à dire que les «plaintes» des sportifs de haut niveau ne sont pas audibles, de par leur statut de privilégié, est incompréhensible selon Maroussia Paré-Minger : «Cette vision des choses n'est pas juste. Les gens pensent que vivre de sa passion empêche d'avoir des problèmes mais ça n'a rien à voir. Je fais souvent le parallèle avec les personnes riches. Ce n'est pas parce qu'une personne a beaucoup d'argent qu'elle se doit de se sentir bien mentalement. Il y a tellement d'autres parties de la vie qui entrent en compte et qui peuvent provoquer une santé mentale fragile», nous a-t-elle confié.

«les blessures, l'estime de soi et la pression médiatique»

Si le monde du sport de haut niveau peut en effet rimer avec argent et gloire, certains aspects du métier sont particulièrement difficiles à gérer mentalement : «Dans le sport de haut niveau, de nombreuses choses peuvent engendrer des périodes compliquées d'un point de vue mental. Les échecs au niveau des performances peuvent engendrer une importante baisse de l'estime de soi. Les blessures qui peuvent causer une perte de confiance en son corps ou encore la pression médiatique qui peut être compliquée à gérer pour certains», nous a expliqué la quadruple championne de France du 200m en salle.

Maroussia Paré après sa victoire sur 200m lors des championnats de France en salle en 2020. Source : Icon Sport

Les blessures font en effet partie de la carrière des sportifs de haut niveau et certaines sont particulièrement compliquées à digérer. Pour Samuel Umtiti, véritable héros du sacre mondial des Bleus en 2018, c'est une blessure au genou qui l'a fait plonger mentalement : «J'étais totalement dans une dépression sans pouvoir mettre les mots. Tout le monde pensait que j'étais heureux parce que je gagnais de l'argent, mais c'était l'humain et jouer au football qui m'intéressaient, et je n'avais ni l'un ni l'autre», a-t-il confié.

L'estime de soi est également en première ligne dans la vie d'un sportif. Chaque contre-performance peut venir remettre en cause ce qu'un sportif pense de lui-même. Une pression qu'a connue Dan Added, joueur de tennis professionnel français qui a traversé des moments très compliqués lorsque les résultats n'étaient pas au rendez-vous : «Pour moi, avant, je n'étais résumé qu'à mon classement, pas seulement en tant que joueur mais en tant que personne aussi. En fait, pour moi, si j'étais bien classé, j'allais être intéressant alors que si je n'étais pas bien classé, tout le monde allait s'en foutre. Quand je parle de tout le monde, je parle aussi des gens proches de moi, ma famille notamment. J'ai complètement oublié de me construire et de me développer en tant que personne à cette période-là. J'en ai vraiment pris conscience en 2025, que, au-delà du joueur que je suis, j'ai vraiment envie de me développer en tant que personne», a-t-il déclaré dans une interview pour TennisActu.

Enfin, avec l'émergence des réseaux sociaux, la pression mise sur les sportifs n'a sûrement jamais été aussi forte. Auparavant, seuls les médias publiaient leurs critiques sur les performances des sportifs. Aujourd'hui, des millions de personnes postent leurs avis sur les réseaux sociaux après chaque événement sportif, oubliant souvent d'être bienveillants. Une pression qui peut être particulièrement difficile à gérer : «Je pense que les réseaux sociaux ont un effet nocif, surtout dans les sports où les paris sportifs sont très présents, comme le tennis. Évidemment, le fait de recevoir des milliers de messages après une contre-performance est très dur à vivre d'un point de vue mental. Là encore, l'estime de soi peut prendre un sacré coup», a expliqué Maroussia Paré-Minger.

Florent manaudou : «Je dois faire le deuil de Paris»

Au-delà des trois facteurs que sont les blessures, l'estime de soi et la pression médiatique, un autre phénomène est ressenti par de nombreux sportifs de haut-niveau : un contrecoup mental à la suite d'une grande échéance. C'est l'une des raisons avancées par Florent Manaudou, au moment de se confier sur la dépression qu'il traversait à la suite des Jeux olympiques de Paris.

Le champion olympique de 35 ans avait confié être dans une période compliquée, avouant être «en dépression». «J’ai un double truc, je pense, c’est que je ne revivrai plus de Jeux Olympiques. Los Angeles, c’est encore loin. Je dois faire le deuil de Paris, qui était incroyable, mais aussi un peu le deuil de ma carrière», avait-il déclaré en décembre 2024 dans une interview pour TV Monaco.

@IconSport

Le double médaillé aux JO de Paris 2024 avait alors expliqué que cette parenthèse enchantée, vécue dans son pays, lui a procuré de telles émotions qu'il était difficile de s'en défaire : «C’était un sans-faute, et du coup, ça rajoute encore plus un côté difficile après, parce qu’on a envie de revivre des émotions comme ça et on sait qu’on n’en revivra pas. On regarde les images et on pleure en les regardant», ajoutait-il.

Un phénomène également expérimenté par Maroussia Paré-Minger : «J'ai eu des épuisements après des grosses échéances, notamment après chacun des Jeux olympiques. J'étais fatiguée et épuisée, je n'attendais qu'une chose : rentrer chez moi. Je n'en pouvais plus et pourtant l'événement était une expérience incroyable».

«Identifier une personne refuge»

Alors que doit mettre en place un sportif pour éviter de tomber en dépression ? Maroussia Paré-Minger, psychologue du sport à Paris donne ses conseils : «Il y a plusieurs étapes, d'abord, je conseille à tous les sportifs d'identifier une personne refuge, que ce soit un ami ou un membre de sa famille. C'est cette personne qui permet au sportif de se livrer, de partager ses doutes, ses angoisses. Ensuite, évidemment, je conseille de s'entourer de professionnels, d'un préparateur mental ou d'un psychologue afin de travailler sur l'aspect mental».

Des conseils qu'elle a mis en pratique tout au long de sa carrière de sprinteuse professionnelle : «Tout au long de ma carrière, j'ai rencontré plusieurs professionnels. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de travailler sur mon histoire personnelle plutôt que par mon sport. J'ai rencontré un préparateur mental, un docteur en psychologie du sport. Ils m'ont tous aidé».

Si tout n'est pas parfait, le sujet de la santé mentale est de plus en plus évoqué de nos jours, notamment en France. A l'été 2025, après des critiques pour son inaction sur le sujet, le gouvernement français, a désigné le judoka français Teddy Riner comme parrain de la «grande cause nationale de l'année sur la santé mentale».