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Biathlon : Éric Perrot remporte la poursuite à Hochfilzen

Le Français s'offre sa première victoire de l'hiver. [GEORG HOCHMUTH / APA / AFP]
Par Camille Stocker Cassiède
Publié le - Mis à jour le
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Le Français Éric Perrot s'est imposé à Hochfilzen, en Autriche, avec une gestion sans faute de sa course, autant sur les skis que sur le pas de tir. 

Une nouvelle Marseillaise a résonné en Autriche. Éric Perrot a débloqué son compteur de victoire en individuel cette saison et s'est offert la poursuite à Hochfilzen après sa deuxième place au sprint (10km) de vendredi. 

Il maintient ainsi sa troisième place au classement général de la Coupe du monde et décroche la quatrième victoire de sa carrière dans la compétition. Il pourra poursuivre son week-end, déjà bien réussi, dimanche, sur l'épreuve de relais masculin. 

Une première victoire cet hiver

Parti deuxième, il a longtemps fait sa course aux côtés de Tommaso Giacomel et Johan-Olav Botn. Sur le pas de tir, le Français a été redoutable. Premier installé, il a rapidement lâché ses balles avec une grande précision et a réalisé un magistral sans faute. 

En tête-à-tête avec Tommaso Giacomel, l'Auvergnat de 24 ans s'est défait de son adversaire lors du premier tir debout. En effet, l'Italien a fauté sur sa troisième balle, ce qui l'a obligé à réaliser un tour de pénalité. À ce moment, Éric Perrot est parti au large pour poursuivre sa course parfaite jusqu'à la ligne d'arrivée. 

La Coupe du monde 2025-2026 de biathlon s'ouvrira du côté d'Östersund en Suède.
Sur le même sujet Biathlon : villes, dates, horaires, épreuves… le calendrier complet de la Coupe du monde 2025-2026 Lire

Côté français, Émilien Jacquelin a, lui aussi, réalisé une belle performance. Parti 14e, il a su remonter à la 7e place, malgré trois fautes sur le pas de tir. Quentin Fillon Maillet et Fabien Claude se sont classés dans le Top 15 grâce à leur 11e et 13e place respectif. 

biathlonEquipe de FranceFranceSport

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