Coupe intercontinentale : le Paris SG affrontera Flamengo en finale ce mercredi à Doha

Le PSG affrontera le club brésilien de Flamengo lors de la finale de la Coupe intercontinentale, qui aura lieu à Doha, le 17 décembre prochain. Le club de la capitale tentera de remporter, pour la première fois, ce trophée.

Le PSG va tenter, ce mercredi 17 décembre, d’ajouter à son palmarès un nouveau trophée, histoire de faire entrer un peu plus son année 2025 dans la légende. La finale de Coupe intercontinentale se jouera entre le club parisien et la formation brésilienne de Flamengo, ce mercredi, à Doha. Le club brésilien a gagné sa place en finale grâce à son succès 2 à 0 face aux Égyptiens de Pyramids FC, ce samedi, à Al-Rayyan (Qatar).

Les joueurs de la capitale auront l’occasion de soulever leur sixième trophée de la saison après le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions et la Supercoupe d'Europe.

Le PSG qualifié d'office pour la finale

La Coupe intercontinentale réunit les vainqueurs de la C1 des six confédérations dans un format resserré qui vise à ne pas faire de l'ombre à la Coupe du monde des clubs à 32 équipes. Une compétition qui a été lancée l'an dernier par la FIFA et organisée tous les quatre ans.

Les clubs de Flamengo, du CF Cruz Azul, d’Al-Ahli, du Pyramids FC et d’Auckland City ont eu l'occasion de s'affronter dans un tournoi en trois tours depuis le 14 septembre. En tant que champion d'Europe, le PSG était directement qualifié pour la finale.