Tennis de table : Félix Lebrun éliminé en quarts de finale des WTT Finals

Félix Lebrun a échoué en quart de finale des Masters de tennis de table. Le Montpelliérain clôture ainsi sa saison internationale avec une élimination face à Tomokazu Harimoto.

Un match sous tension. Après près d'une heure de bataille sur la table, Félix Lebrun a buté face au Japonais, Tomokazu Harimoto, en quart de finale des WTT Finals, les Masters de tennis de table.

Cette compétition a pour but de clôturer la saison internationale en faisant s'affronter les 16 meilleurs joueurs du circuit, à Hongkong. Son frère aîné, Alexis avait été battu, ce vendredi, face au numéro 1 mondial, Wang Chuqin, au même stade de la compétition.

Un match de longue haleine

Au terme de 50 minutes de jeu, le natif de Montpellier s'est incliné 12-14, 11-8, 12-10, 11-3, 8-11, 7-11, 11-9. Même s'il a réussi à revenir dans son match au cours du deuxième set, la rencontre a changé de tournure.

Le Japonais est devenu plus agressif, et Félix Lebrun a encaissé un 10-0, faisant face à un service surpuissant. Le champion de France a tout de même réussi à revenir dans le jeu en remportant le quatrième et le cinquième set avant de concéder l'ultime manche à son adversaire. Pourtant la belle a été très disputée jusqu'à ce que Tomokazu Harimoto est parvenu à transformer sa première balle de match.

Les frères Lebrun achèvent donc, tout deux, leur saison internationale en quart de finale des WTT Finals. Ils seront présents les 16 et 18 décembre prochain pour les journées de Pro 1 à Nîmes et Montpellier, avant de retourner sur les circuits internationaux, dès le 7 janvier à Doha.