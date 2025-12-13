«Une situation infernale» : les images folles de la venue de Lionel Messi en Inde où la liesse a laissé place au chaos (vidéos)

Lionel Messi est présent en Inde pour une tournée promotionnelle de trois jours. Ce samedi, le footballeur argentin a effectué un tour d'un stade à Calcutta, mais visiblement trop court pour ses fans indiens qui, après une joie immense, ont laissé place au chaos.

Attendue comme un rêve, la tournée indienne de Lionel Messi a viré au cauchemar. Ce samedi, lors d'un voyage promotionnel en Inde, le footballeur argentin a fait une apparition de quelques minutes seulement au Salt Lake Stadium à Calcutta, provoquant la colère des supporters locaux.

Ces derniers se sont alors empressés d'arracher les sièges du stade avant de les jeter sur le terrain. Une situation infernale devenue rapidement ingérable.

«Un événement lamentable»

Une semaine après avoir remporté la Major League Soccer, Lionel Messi était de passage en Inde pour trois jours. Le champion du monde argentin, accompagné de ses coéquipiers Luis Suarez et Rodrigo de Paul, a fait le tour du stade où des dizaines de milliers de supporters étaient présents.

Un moment très attendu par beaucoup de ses admirateurs indiens, mais finalement bien loin des attentes. La star argentine était entourée de beaucoup de personnes et est repartie quelques minutes seulement après son arrivée. Un sentiment de frustration s'est alors emparé des fans.

«Un événement lamentable, Messi est venu juste 10 minutes. Tous les dirigeants et ministres l'entouraient, nous n'avons rien pu voir. Il n'a pas tiré une seule fois au but. Tant d'argent, d'émotions et de temps gaspillés», déplore ce supporter auprès de l'ANI.

#WATCH | Kolkata, West Bengal: A fan of star footballer Lionel Messi says, "Absolutely terrible event. He came for just 10 minutes. All the leaders and ministers surrounded him. We couldn't see anything. He didn't take a single kick or a single penalty. They said they would bring… https://t.co/Ce4kNu8dBHpic.twitter.com/Rpko4UwlLW — ANI (@ANI) December 13, 2025

«Nous avons payé notre ticket 12.000 roupies (soit environ 113 euros, ndlr) et nous ne pouvions même pas voir son visage», témoigne cet autre fan agacé et accompagné d'un enfant.

#WATCH | Kolkata: A fan of star footballer Lionel Messi says, "Only leaders and actors were surrounding Messi...Why did they call us then... We have got a ticket for 12 thousand, but we were not even able to see his face..." https://t.co/Ce4kNu8dBHpic.twitter.com/WUAOG4xc1V — ANI (@ANI) December 13, 2025

Plusieurs personnes ont décidé d'exprimer leur colère en arrachant des sièges du stade et en les jetant sur le terrain, avant de l'envahir et de détruire plusieurs installations. Certains se sont même regroupés devant l'hôtel de l'ancien joueur du PSG et du FC Barcelone, avant de tout saccager.

#WATCH | Kolkata, West Bengal: Police personnel use mild force to disperse the crowd that had gathered outside the hotel where star footballer Lionel Messi was staying



Angry fans today vandalised the Salt Lake Stadium in Kolkata, alleging poor management of the event.… pic.twitter.com/u58JR0xNG3 — ANI (@ANI) December 13, 2025

Lionel Messi est en Inde afin d'effectuer une tournée de trois jours et devait notamment inaugurer une statue de 21 mètres à son effigie, portant la Coupe du monde. L'octuple Ballon d'Or doit également assister à des concerts, des stages de football pour les jeunes et un tournoi de padel et lancer des initiatives caritatives.