Biathlon : les résultats complets de la 2e étape de la Coupe du monde à Hochfilzen

La 2e étape de la Coupe du monde de biathlon s'est achevée, ce dimanche, à Hochfilzen (Autriche), où Lou Jeanmonnot a remporté le sprint femmes et Eric Perrot la poursuite hommes.

Vendredi 12 décembre

11h25 : sprint hommes (victoire de l'Italien Tommaso Giacomel)

14h15 : sprint femmes (victoire de la Française Lou Jeanmonnot)

Samedi 13 décembre

12h : poursuite hommes (victoire du Français Eric Perrot)

14h15 : relais femmes (victoire de la Suède)

Dimanche 14 décembre

12h : relais hommes (victoire de la Norvège)

14h45 : poursuite femmes (victoire de l'Italienne Lisa Vittozzi)