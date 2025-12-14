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Biathlon : les résultats complets de la 2e étape de la Coupe du monde à Hochfilzen

La 2e étape de la Coupe du monde de biathlon était organisée à Hochfilzen. La 2e étape de la Coupe du monde de biathlon était organisée à Hochfilzen. [Manzoni / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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La 2e étape de la Coupe du monde de biathlon s'est achevée, ce dimanche, à Hochfilzen (Autriche), où Lou Jeanmonnot a remporté le sprint femmes et Eric Perrot la poursuite hommes.

Vendredi 12 décembre 

11h25 : sprint hommes (victoire de l'Italien Tommaso Giacomel)

14h15 : sprint femmes (victoire de la Française Lou Jeanmonnot)

Samedi 13 décembre

12h : poursuite hommes (victoire du Français Eric Perrot)

14h15 : relais femmes (victoire de la Suède)

La Coupe du monde 2025-2026 de biathlon s'ouvrira du côté d'Östersund en Suède.
Sur le même sujet Biathlon : villes, dates, horaires, épreuves… le calendrier complet de la Coupe du monde 2025-2026 Lire

Dimanche 14 décembre

12h : relais hommes (victoire de la Norvège)

14h45 : poursuite femmes (victoire de l'Italienne Lisa Vittozzi)

biathlonSportCoupe du mondeAutricheprogramme

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