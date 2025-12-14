«Bonjour, Bonsoir» : la «basketographie» de Jacques Monclar, l'homme aux 1.000 vies

Jacques Monclar et Rémi Reverchon ont publié «Bonjour, Bonsoir», un livre pensé comme une «basketographie». Loin d’une autobiographie classique, l’ouvrage mêle souvenirs, anecdotes et regard intime sur plusieurs décennies de basket. Les auteurs ont pris le temps de se confier à CNEWS.

L’idée ne date pas d’hier. Voilà cinq ou six ans que Jacques Monclar et Rémi Reverchon ont évoqué, à CNEWS, ce projet. Longtemps réticent à l’exercice autobiographique, Jacques Monclar a fini par accepter en proposant «Bonjour, Bonsoir», après plusieurs signaux concordants. «Trois ou quatre personnes différentes me disaient que ce serait dommage de ne pas le faire», explique-t-il.

Le déclic se produit lors d’un déplacement à Boston lors des Finales NBA. Un dîner, une discussion informelle, puis cette phrase qui scelle le projet : «Je pense qu’il est temps. Là, on va se lancer». Jacques Monclar assume «être très content de laisser une trace de sa génération», avec ce livre publié chez Amphora.

Une « basketographie », pas une autobiographie

Les auteurs revendiquent un format à part. «Ce n’est pas une biographie, c’est une basketographie», résume Jacques Monclar. Joueur, entraîneur, puis chroniqueur, ses trois vies professionnelles structurent le récit, sans jamais se limiter au terrain.

Le livre parle de basket, évidemment, mais aussi d’hommes, de voyages, de vestiaires, de rencontres improbables et de moments suspendus. «Ce qui est intéressant, ce n’est pas seulement le sportif, c’est ce qu’il y a derrière», insiste Rémi Reverchon.

Le constat est partagé par les deux hommes : la littérature basket reste pauvre en France. Peu d’ouvrages, peu de récits de fond. «Je suis très content de laisser une trace de notre génération», confie Jacques Monclar.

«Si Jacques ne raconte pas son histoire, personne ne le fera à sa place»

Une manière de transmettre une mémoire, à l’heure où les carrières se racontent surtout à travers des chiffres. Rémi Revercho souhaitait apporter cette pierre manquante. «Si Jacques ne raconte pas son histoire, personne ne le fera à sa place», estime-t-il, «pour Jacques, il fallait juste être sélectif».

Le travail d’écriture repose sur des heures d’échanges enregistrés. À partir de là, Rémi Reverchon taille, sélectionne, structure le propos. Le but n’était pas d’écrire un pavé assommant, mais «un livre qui se mange sans fin». Les chapitres peuvent se lire indépendamment, même si une chronologie existe. Anecdotes d’équipe de France, road trips NBA, ghost towns d’Oklahoma, souvenirs d’enfance ou premières sélections, tout est condensé pour garder du rythme et de la fluidité.

Le livre assume son caractère non exhaustif. «On aurait pu écrire 1.400 pages», sourit Jacques Monclar. L’essentiel est ailleurs, raconter des histoires vraies, avec sincérité, et humour.