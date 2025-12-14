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Boxe : voici le lieu et la date du prochain combat de Tony Yoka

Tony Yoka compte 14 victoires pour 3 défaites en carrière. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Français Tony Yoka, qui n’a plus combattu depuis mai dernier, va effectuer son retour sur le ring de boxe, le 21 décembre prochain en Afrique.

Il est de retour. Vainqueur en mai dernier du Russe Arslan Yallyev, le boxeur français Tony Yoka a annoncé à L’Équipe, le lundi 2 décembre, qu’il effectuerait son retour sur le ring le 21 décembre prochain. «On m’a appelé il y a quelques jours pour me demander si je veux boxer pour montrer à Frank Warren (promoteur britannique) que je suis déterminé, que je m’entraîne», a confié le Parisien de 33 ans.

Ce retour se fera non pas en France, ni en Angleterre où il s’entraîne désormais, mais en Afrique. En effet, ce sera à Lagos au Nigéria. Son adversaire n’est pas encore connu. Le combat a été officialisé ce dimanche 14 décembre et ce sera contre l'Allemand Patrick Korte en huit rounds. 

Alors qu’un combat contre Agit Kabayel, qui détient la ceinture WBA des poids lourds, avait été signé dans un premier temps, l’Allemand affrontera finalement le Polonais Damian Knyba. Les noms d’Anthony Joshua, qui sera finalement opposé à Jake Paul dans quelques jours, ou encore de Joe Joyce que Tony Yoka avait battu en finale des JO 2016 à Rio, ont aussi été évoqués. «On m’a dit de faire ce combat et qu’on me donnerait un gros combat en février ou mars», a ajouté au quotidien sportif le boxeur français qui compte 14 victoires pour 3 défaites.

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À noter que le gros combat de cette soirée au Nigeria opposera le Britannique Lawrence Okolie au Ghanéen Ebenezer Tetteh.

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