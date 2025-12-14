Equipe de France : le président de la FFF se réjouit «qu’un grand joueur comme Karim Benzema veuille revenir»

Philippe Diallo, président de la FFF, a réagi aux déclarations de Karim Benzema, qui a ouvert la porte à un possible retour en équipe de France pour la Coupe du monde 2026.

«Si on m’appelle, je reviens». Tout juste trois ans après avoir mis un terme à sa carrière internationale à l’issue de la Coupe du monde 2022, qu’il n’a pu disputer en raison d’une blessure, Karim Benzema (97 sélections) a ouvert la porte à un possible retour en équipe de France pour le Mondial 2026, organisé l’été prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.

«ça confirme l’attractivité de l’équipe de France»

«Si tu me dis d’aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur. Moi, je suis un joueur de foot. Donc, je joue au foot. Quand on m’appelle, je viens, je joue (…) J’aime le foot et j’aime gagner. J’aime les trophées. C’est ce qui m’importe le plus. Si on m’appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Et ça s'arrête là», a déclaré l’attaquant français d’Al Ittihad (Arabie saoudite) dans un entretien accordé à L’Equipe.

Et ces déclarations ont été plutôt bien accueillies par le président de la FFF, qui ne semble pas fermé à l’idée de voir l’ancien joueur du Real Madrid (37 ans) porter à nouveau le maillot des Bleus. «Karim Benzema, c’est un Ballon d’Or, ça été un des top joueurs mondiaux. Et cela montre que quand il dit qu’il pourrait être disponible, je pense que d’une part cela gomme une partie des observations et des commentaires qui ont été faits sur sa relation avec l’équipe de France et puis ça confirme l’attractivité de l’équipe de France puisque tout le monde veut y venir», a déclaré Philippe Diallo à l’occasion de l’assemblée générale de l’instance.

Mais la décision reviendra à Didier Deschamps de rappeler ou non l’homme aux 37 buts avec les Tricolores. «Il y aura 26 places. Il y a un sélectionneur et il fera ses choix mais je me réjouis qu’un grand joueur comme Karim Benzema veuille revenir en équipe de France pour la Coupe du monde, ce qui pour le point de vue du joueur me semble légitime», a ajouté le patron du football français. Reste désormais à connaître la position de Didier Deschamps.

Depuis ses débuts en Bleu, la carrière internationale de Karim Benzema a connu de nombreux soubresauts. Il a notamment été écarté de l’Euro 2016 en raison de son implication dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, pour laquelle il a été condamné à un an de prison avec sursis en 2021 pour complicité de tentative de chantage. Il avait été rappelé cinq ans plus tard pour l’Euro 2021. Le joueur formé à Lyon avait ensuite dû renoncer à la Coupe du monde 2022 au Qatar et quitté le groupe juste avant l’entrée en lice des Bleus en raison d’une blessure musculaire.

Et au lendemain de la défaite de la France contre l’Argentine en finale, il avait mis un terme à a sa carrière internationale, n'hésitant pas à s'en prendre à Didier Deschamps sur les réseaux sociaux dans des termes énigmatiques qui ont déclenché une controverse sur les causes de son éviction.