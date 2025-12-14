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MMA : Cédric Doumbè envoyé au sol par un champion du PFL (vidéo)

Cédric Doumbè n'a plus combattu depuis mai 2024. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Ce samedi 13 décembre, à Lyon, Cédric Doumbè était présent lors de la soirée du PFL. Le combattant, entré dans la cage pour remettre une ceinture, a été envoyé au sol.

C’est assez rare pour être souligné. Lors de la soirée PFL Lyon 2 à la LDLC Arena, ce samedi 13 décembre, Cédric Doumbè, qui n’a plus combattu depuis mai 2024 et une victoire contre Jaleel Willis, est remonté dans la cage pour l’occasion.

Le Franco-Camerounais n’était pas là pour combattre, mais en tant qu’invité. Et il est monté dans l’octogone pour remettre la ceinture de champion au Français Baris Adiguzel, vainqueur de Dean Garnett.

Assez heureux de voir «The Best» venir lui remettre la ceinture, le combattant de MMA l’a alors soulevé et l’a envoyé au sol tout sourire.

Morgan Charrière a été mis KO dès le 1er round par son adversaire.
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Une image qui a beaucoup fait rire le public et évidemment sur les réseaux sociaux.

Cédric DoumbéMMAPFLVidéoSport

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