MMA : Cédric Doumbè envoyé au sol par un champion du PFL (vidéo)

Ce samedi 13 décembre, à Lyon, Cédric Doumbè était présent lors de la soirée du PFL. Le combattant, entré dans la cage pour remettre une ceinture, a été envoyé au sol.

C’est assez rare pour être souligné. Lors de la soirée PFL Lyon 2 à la LDLC Arena, ce samedi 13 décembre, Cédric Doumbè, qui n’a plus combattu depuis mai 2024 et une victoire contre Jaleel Willis, est remonté dans la cage pour l’occasion.

Le Franco-Camerounais n’était pas là pour combattre, mais en tant qu’invité. Et il est monté dans l’octogone pour remettre la ceinture de champion au Français Baris Adiguzel, vainqueur de Dean Garnett.

CARNAGE. 💥



Official #PFLLyon Result: Baris Adiguzel def. Dean Garnett via TKO (punches) after 0:44 of Round 1.



Adiguzel is now the 2025 PFL Europe Bantamweight Champion 🇫🇷 #PFLLyon | LIVE NOW ON DAZN | LDLC Arena, Lyon pic.twitter.com/DOirMQTaIQ — PFL Europe (@PFLEurope) December 13, 2025

Assez heureux de voir «The Best» venir lui remettre la ceinture, le combattant de MMA l’a alors soulevé et l’a envoyé au sol tout sourire.

Une image qui a beaucoup fait rire le public et évidemment sur les réseaux sociaux.