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Mondial féminin de handball 2025 : les résultats complets de la compétition

Les Norvégiennes détiennent désormais les trois titres principaux du handball. [REUTERS/Piroschka Van De Wouw]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Norvège a remporté ce dimanche, le Mondial féminin de handball 2025, en battant l'Allemagne en finale. La France a battu les Pays-Bas pour la 3e place.

Tour préliminaire 

Mercredi 26 novembre 

Allemagne-Islande : 32-25
Espagne-Paraguay : 26-17
Monténégro-Îles Féroé : 32-27
Serbie-Uruguay : 31-19

Jeudi 27 novembre 

Angola-Kazakhstan : 38-20
Brésil-Cuba : 41-20
Roumanie-Croatie : 33-24
Suisse-Iran : 34-9 
Danemark-Japon : 36-19
Hongrie-Sénégal : 26-17
Norvège-Corée du Sud : 34-19
Suède-République Tchèque : 31-23

Vendredi 28 novembre 

Autriche-Égypte : 29-20
Paraguay-Monténégro : 25-34
Uruguay-Allemagne : 12-38
Pologne-Chine : 36-20
Espagne-Îles Féroé : 25-27
Pays-Bas-Argentine : 32-25
Serbie-Islande : 27-26
France-Tunisie : 43-18

Samedi 29 novembre 

Angola-Corée du Sud : 34-23
Brésil-République Tchèque : 28-22
Roumanie-Japon : 31-27
Suisse-Sénégal : 25-24
Croatie-Danemark : 24-35
Cuba-Suède : 17-46
Iran-Hongrie : 13-47
Kazakhstan-Norvège : 16-41

Dimanche 30 novembre 

Pologne-Tunisie : 29-26
Îles Féroé-Paraguay : 36-25
Islande-Uruguay : 33-19
Allemagne-Serbie : 31-20
Autriche-Argentine : 27-23
Chine-France : 21-47
Monténégro-Espagne : 26-31
Égypte-Pays-Bas : 15-37

Lundi 1er décembre 

Corée du Sud-Kazakhstan : 35-17
Japon-Croatie : 25-19
République Tchèque-Cuba : 44-21
Sénégal-Iran : 30-21
Danemark-Roumanie : 39-31
Hongrie-Suisse : 32-25
Norvège-Angola : 31-19
Suède-Brésil : 27-31

Mardi 2 décembre 

Espagne-Serbie : 29-31
Islande-Monténégro : 27-36
Argentine-Égypte : 27-14
Tunisie-Chine : 34-28
Pays-Bas-Autriche : 34-22
France-Pologne : 42-28

Tour principal

Mercredi 3 décembre
Tchéquie-Angola : 25-28
Japon-Suisse : 27-21
Hongrie-Roumanie : 34-29
Brésil-Corée du Sud : 32-25
Norvège-Suède : 39-26
Danemark-Sénégal : 40-26

Jeudi 4 décembre
Serbie-Îles Féroé : 31-31
Argentine-Pologne : 25-28
France-Autriche : 29-17
Monténégro-Allemagne : 18-36
Islande-Espagne : 23-30
Pays-Bas-Tunisie : 39-21

Vendredi 5 décembre
Roumanie-Sénégal : 37-17
Angola-Brésil : 26-32
Suède-Corée du Sud : 32-27
Japon-Hongrie : 26-26
Tchéquie-Norvège : 14-37
Suisse-Danemark : 23-36

Samedi 6 décembre
Monténégro-Serbie : 33-17
Autriche-Tunisie : 25-27
Argentine-France : 17-29
Espagne-Allemagne : 25-29
Îles Féroé-Islande : 30-33
Pologne-Pays-Bas : 22-33

Dimanche 7 décembre
Sénégal-Japon : 23-27
Corée du Sud-Tchéquie : 28-32
Angola-Suède : 26-24
Suisse-Roumanie : 24-36
Norvège-Brésil : 33-14
Hongrie-Danemark : 27-28

Lundi 8 décembre
15h30 : Tunisie-Argentine : 29-30
18h : Pologne-Autriche : 35-30
20h30 : France-Pays-Bas : 23-26

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Quarts de finale

Mardi 9 décembre
Allemagne-Brésil : 30-23
Norvège-Monténégro : 32-23

Mercredi 10 décembre
Pays-Bas-Hongrie : 28-23
Danemark-France : 26-31

Demi-finales

Vendredi 12 décembre
France-Allemagne : 23-29
Pays-Bas-Norvège : 25-35

Match pour la 3e place

Dimanche 14 décembre
France-Pays-Bas : 33-31 (a.p.)

Finale 

Dimanche 14 décembre
Allemagne-Norvège : 20-23

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