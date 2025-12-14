NBA Cup : le retour très remarqué et décisif de Victor Wembanyama pour envoyer les Spurs en finale (vidéo)

Eloigné des parquets pendant un mois, Victor Wembanyama a effectué un retour très remarqué avec les Spurs, qui ont écarté Oklahoma City pour se hisser en finale de la NBA Cup.

Une victoire de prestige pour les Spurs et un retour flamboyant pour Victor Wembanyama. Eloigné des parquets pendant un mois, en raison d’une blessure au mollet gauche, le prodige français (21 ans) a renoué avec la compétition, dans la nuit de samedi à dimanche, et a été décisif dans le succès de San Antonio contre Oklahoma City en demi-finale de la NBA Cup (111-109).

WEMBY RETURNS, SPURS PUNCH TICKET TO EMIRATES NBA CUP CHAMPIONSHIP!



22 PTS I 9 REB I 2 BLK I 6-11 FGM pic.twitter.com/oaxD6MNZ6J — NBA (@NBA) December 14, 2025

S’il a dû se contenter d’un statut de remplaçant et d’à peine 20 minutes de jeu, par mesure de précaution après avoir manqué les 12 derniers matchs de son équipe, l’international tricolore est monté en puissance au fil des minutes passées sur le terrain de la T-Mobile arena pour infliger au Thunder, qui restait sur 16 succès d’affilée, seulement sa 2e défaite de la saison.

Retour gagnant

Entré en jeu en début de deuxième quart-temps, alors que les Spurs étaient menés à l’issue du 1er quart-temps (31-20), Victor Wembanyama s’est distingué avec une claquette, un rebond défensif, un rebond offensif ou encore une passe décisive pour permettre à la franchise texane de revenir à trois points de son adversaire à la pause (49-46).

Il a ensuite enchaîné avec notamment un contre sur Chet Holmgren, un dunk sur une remise en jeu et un shoot très difficile face à la défense étouffante d'Alex Caruso avant d’inscrire 15 de ses 22 points (55%) dans un 4e quart-temps indécis, terminant également la rencontre avec 9 rebonds, 2 passes, 2 contres. Un retour plus que réussi.

Avec cette qualification, Victor Wembanyama a une occasion de décrocher son premier trophée collectif en NBA. Mais lui et les Spurs devront venir à bout des New York Knicks, tombeurs du Magic d'Orlando (132-120), mardi, en finale à Las Vegas.