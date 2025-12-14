Real Madrid : Kylian Mbappé va-t-il jouer contre Alavés en Liga ?

Touché au genou et resté sur le banc des remplaçants contre Manchester City en Ligue des champions, Kylian Mbappé pourrait faire son retour avec le Real Madrid, ce dimanche, pour affronter Alavés en Liga.

Le Real Madrid pourra-t-il compter sur son homme providentiel ? Sous pression, après n’avoir remporté que deux de ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues (3 défaites, 3 nuls), le club espagnol se déplace, ce dimanche, sur la pelouse d’Alavés en Liga. Reste à savoir si Kylian Mbappé, auteur de 25 buts en 21 matchs avec les Merengue depuis le début de la saison, sera en mesure de tenir sa place.

Touché au genou, la semaine dernière, lors de la défaite contre le Celta Vigo (0-2), l’attaquant français est resté sur le banc des remplaçants lors du revers subi face à Manchester City en Ligue des champions (1-2).

Mais les dernières nouvelles seraient rassurantes et le capitaine de l’équipe de France devraient être en capacité de jouer. «Il est apte à jouer, nous l’avons récupéré. Nous déciderons demain (dimanche, ndlr). C’est évidemment une bonne nouvelle», a indiqué l’entraîneur madrilène Xabi Alonso.

Et un retour de Kylian Mbappé serait évidemment une bonne nouvelle pour le Real Madrid, relégué à sept points du FC Barcelone au tête du classement et qui n’a pas le droit à l’erreur. Tout autre résultat qu’une victoire mettrait la formation madrilène et Xabi Alonso dans une situation de plus en plus inconfortable.