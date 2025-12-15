Football : André-Pierre Gignac agressé par un supporter et privé d’un 6e titre au Mexique (vidéo)

Battu aux tirs au but en finale du tournoi d'ouverture du championnat du Mexique avec les Tigres de Monterrey, André-Pierre Gignac a été agressé par un supporter du Deportivo Toluca au moment de sa sortie du terrain.

Une soirée mouvementée pour André-Pierre Gignac et les Tigres de Monterrey. Et qui ne s’est pas très bien terminée. Vainqueur au match aller à domicile (1-0), le club mexicain a été renversé, dimanche, en finale du tournoi d'ouverture du championnat du Mexique par le Depotivo Toluca, s’inclinant à l’issue de la séance de tirs au but (2-1, 9 tab 8). Avec cette cruelle défaite, l’ancien français (40 ans) a échoué à décrocher son 6e titre en terres aztèques, lui qui a été agressé par un supporter adverse au moment de son remplacement.

Tout avait pourtant si bien commencé pour lui et son équipe. L’ancien joueur de l’OM a été l’origine de l’ouverture du score des Tigres sur un coup-franc détourné victorieusement par son coéquipier Fernand Gorriaran peu avant le quart d’heure de jeu (12e). Mais le Deportivo Toluca, qui a multiplié les occasions, a égalisé juste avant la pause (40e) avant de prendre l’avantage peu après le retour des vestiaires (52e).

Et quelques minutes plus tard, André-Pierre Gignac a cédé sa place. Mais au moment de rejoindre le banc de touche, il a été agressé par un supporter de Toluca, qui a frappé l’international français avec un drapeau avant que le délégué de la rencontre et le service de sécurité n’interviennent en exfiltrant l’individu. Malgré tout, l’attaquant tricolore est parvenu à garder son calme et a assisté au bord du terrain à la fin du match puis à la séance de tirs au but fatale aux Tigres.

La question de l’avenir d’André-Pierre Gignac va désormais se poser. Arrivé au Mexique en 2015, où il est devenu une véritable légende des Tigres avec 221 buts inscrits en 426 rencontres, il est en fin de contrat en juin prochain. Et il a peut-être disputé l’un de ses derniers matchs avec la formation mexicaine. Si ce n’est le dernier…