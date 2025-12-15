Formule 1 : voici le nom complet de l’écurie Audi et son logo (vidéo)

Nouvelle venue en Formule 1, l’écurie Audi a dévoilé, ce lundi, son nom complet ainsi que son logo. La monoplace sera, elle, présentée dans un peu plus d’un mois.

Elle sera l’une des grandes curiosités de la prochaine saison de Formule 1. L’écurie Audi, qui remplacera Kick Sauber, sera l’une des deux nouvelles équipes présentes sur la grille la saison prochaine avec Cadillac. Et à moins de trois mois du premier Grand Prix en Australie (8 mars), le constructeur allemand a dévoilé, ce lundi, son nom complet ainsi que son logo. L’écurie a ainsi été baptisée Audi Revolut F1 Team, en référence à la banque en ligne.

«Aujourd’hui, notre projet se dote de son identité officielle. Le nom Audi Revolut F1 Team est le symbole de la force combinée de nos équipes en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse, ainsi que de nos partenaires. Il constitue une bannière sous laquelle nous nous unissons tous en vue de 2026. Il s’agit d’une étape clé qui dynamise l’ensemble du projet et rend notre ambition à long terme concrète pour toutes les parties prenantes», a confié le directeur de l’écurie Jonathan Wheatley dans des propos rapportés par L’Equipe.

Concernant les monoplaces, qui seront pilotées par l’Allemand Nico Hülkenberg et le Brésilien Gabriel Bortoleto, elles seront présentées le 20 janvier prochain à Berlin (Allemagne). Soit cinq jours après les Red Bull et les Racing Bulls (15 janvier à Détroit) et trois jours avant les Alpine (23 janvier à Barcelone).