Coupe intercontinentale 2025 : pourquoi le PSG peut-il entrer dans l’histoire du football en cas de sacre ?

En quête d’un 6e trophée cette année, le PSG peut entrer dans l’histoire du football en cas de victoire, mercredi, en finale de la Coupe intercontinentale contre le club brésilien de Flamengo.

Une fin d’année en apothéose ? Opposé, ce mercredi, à Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale, le PSG va tenter de conquérir son 6e trophée en 2025 et d'entrer dans l’histoire du football.

Cet exploit a uniquement été réalisé par le FC Barcelone en 2009. Sous la houlette de Pep Guardiola, le club espagnol avait remporté la Coupe du Roi, la Liga, la Ligue des champions, la Supercoupe d’Espagne, la Supercoupe d’Europe et le Mondial des clubs. Une performance jamais reproduite, ni même égalée.

Champion de France mais aussi vainqueur du Trophée des champions, de la Coupe de France, de la Supercoupe d’Europe et surtout de la Ligue des champions, Paris a l’occasion de faire aussi bien que la formation catalane et de conclure de la plus belle des manières une année 2025 couronnée de succès.

En cas de sacre sur la pelouse du stade Ahmad bin Ali d’Al-Rayyan, au Qatar, le PSG renforcerait au passage son statut de club le plus titré de France avec un 57e trophée remporté depuis sa création en 1970.