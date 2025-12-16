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Football : Kheira Hamraoui déboutée par les prud'hommes dans son conflit avec le PSG

Kheira Hamraoui réclamait 3,5 millions d’euros au PSG pour harcèlement moral. Kheira Hamraoui réclamait 3,5 millions d’euros au PSG pour harcèlement moral. [Sandra Ruhaut/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Kheira Hamraoui, qui réclamait 3,5 millions d’euros au PSG pour harcèlement moral, a été déboutée, ce mardi, par le conseil des prud’hommes de Paris.

Elle n’a pas obtenu gain de cause. En marge du litige entre Kylian Mbappé et le PSG, qui a été condamné à verser 61 millions d’euros à son attaquant au titre de salaires impayés et de bonus non versé, le conseil des prud’hommes de Paris s’est également prononcé, ce mardi, dans l’affaire opposant le club parisien à Kheira Hamraoui. Et alors qu’elle réclamait 3,5 millions d’euros au club pour harcèlement moral, elle a été déboutée.

«Le club a agi dans le respect du droit»

«Le Paris Saint-Germain prend acte de la décision du conseil des prud’hommes, qui confirme que le club a agi dans le respect du droit et de ses obligations contractuelles tout au long de la relation de travail avec Mme Hamraoui. Nous espérons que cette décision permettra de refermer définitivement ce chapitre», a réagi le club de la capitale dans un communiqué.

A l’origine de ce litige, la violente agression dont la joueuse avait été victime en novembre 2021. A l’issue d’un dîner organisé par le club, elle avait été agressée à coups de barre de fer et frappée aux jambes par deux hommes à Chatou (Yvelines), sous les yeux de sa coéquipière Aminata Diallo, contre qui le parquet de Versailles a requis un procès. Elle avait ensuite reproché au club de ne pas l’avoir soutenue et de l’avoir mise à l’écart.

Sur le même sujet Football : le PSG condamné à payer environ 60 millions d'euros à Kylian Mbappé Lire

«Concernant les accusations de harcèlement moral, le club rappelle que, sur la saison 2022-2023, Kheira Hamraoui a pris part à la quasi-totalité des matchs officiels, et ce jusqu’à la fin de son contrat, preuve que sa carrière sportive s’est poursuivie dans des conditions normales au sein du groupe professionnel», avait notamment souligné le PSG.

FootballPSGprud'hommesKheira HamraouiJustice

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