Football : un ancien entraîneur de Monaco démissionne au Brésil pour préserver sa «santé physique et mentale»

Ancien coach de l’AS Monaco, le Portugais Leonardo Jardim a démissionné de son poste d’entraîneur du club brésilien de Cruzeiro seulement dix mois après son arrivée.

Son aventure brésilienne n’aura duré que dix mois. Nommé à la tête du club brésilien de Cruzeiro en février dernier, Leonardo Jardim (51 ans) a démissionné, lundi, de son poste d'entraîneur au lendemain de l’élimination contre les Corinthians en demi-finale de la Coupe du Brésil. «L’entraîneur Leonardo Jardim ne restera pas à la tête de l’équipe pour la saison 2026», a indiqué le club de Belo Horizonte dans un communiqué.

Alors qu’il était lié à Cruzeiro pour encore une saison avec une option de renouvellement, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco, confronté aux problèmes de santé d’un proche, a évoqué des raisons personnelles mais également des «signaux d’alerte» pour expliquer son départ.

«Jardim, ralentis un peu, tu dois prendre soin de ta santé physique et mentale», a-t-il notamment déclaré lors d’un point presse, parlant de lui à la 3e personne. Tite (64 ans), ancien sélectionneur de l’équipe du Brésil, devrait être nommé pour lui succéder sur le banc de Cruzeiro, qui a terminé à la 3e place du championnat brésilien derrière Flamengo (1er) et Palmeiras (2e).