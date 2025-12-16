Kylian Mbappé contre le PSG : la justice donne ce mardi le coup de sifflet final sur les 55 millions d'euros litigieux

Lancés dans une bataille juridique depuis des mois, le PSG et Kylian Mbappé vont, à nouveau, se retrouver devant la justice française ce mardi. Le club de la capitale réclame 440 millions d'euros tandis que le joueur, de son côté, demande 263 millions d'euros.

Une affaire de gros sous. Le conseil de prud'hommes de Paris doit trancher mardi le litige qui oppose Kylian Mbappé à son ancien club, le PSG. Les deux parties se réclament des sommes astronomiques après leur séparation tumultueuse à l'été 2024.

Le club de la capitale demande un total de 440 millions d'euros à son ancien buteur. Dans le même temps, Kylian Mbappé exige 263 millions d'euros au PSG, sur la base notamment d'une requalification de son contrat de CDD (contrat à durée déterminée) en CDI (à durée indéterminée).

des salaires et primes impayés au coeur des débats

Au centre des débats : les salaires et primes impayés à la fin du contrat à l'été 2024 de la star, désormais au Real Madrid, pour un montant de 55 millions d'euros. C'est Kylian Mbappé qui, après avoir cherché en vain à les obtenir devant les instances sportives, a assigné le PSG devant les prud'hommes.

Pour atteindre cette somme, les conseils du buteur du Real dénoncent, entre autres, un licenciement sans cause (44,6 millions d'euros), un harcèlement moral et du travail dissimulé (deux fois 37,5 millions d'euros) ou encore l'exécution déloyale du contrat de travail (19 millions d'euros).

Mais le club de la capitale, conscient que le droit du travail français protège les salariés, a opté pour une stratégie de contre-attaque avec ces 440 millions d'euros réclamés. Après des tentatives de conciliation, il s'agit désormais de protéger l'institution face à un comportement du joueur jugé déloyal, souffle un proche de la direction du PSG, rapporte l'AFP.

Le club s'appuie sur l'existence établie, selon lui, d'un accord verbal entre les deux parties à l'été 2023 pour que le joueur, appelé à partir libre, soit sans indemnité de transfert, ne lèse pas financièrement son employeur «après l’investissement exceptionnel consenti».

«L'affaire ne sera pas terminée demain»

La contestation de cet «accord clair et documenté a causé au PSG un préjudice considérable», estime notamment le club. L'avocat Renaud Semerdjian a donné le détail des demandes de réparation : «Vingt millions de préjudice à l'image, 60 millions pour mauvaise foi dans l'exécution d'un accord daté d'août 2023, 180 millions pour la dissimulation de cet accord et 180 millions de perte de chance pour transférer le joueur».

Il n'est toutefois pas à exclure que l'affaire soit renvoyée à une audience ultérieure par les quatre conseillers prud'homaux : les deux représentants des employeurs et les deux des salariés pourraient alors bénéficier du renfort d'un juge professionnel pour ce dossier épineux à fort enjeu.

«L'affaire ne sera pas terminée» ce mardi, anticipait même lundi en privé l'un de ses acteurs, évoquant aussi les possibilités de faire appel. L'audience du 17 novembre avait confirmé qu'aucun des deux camps et leurs légions d'avocats n'entendaient lâcher un pouce de terrain.

Samedi, la cour d'appel de Paris a confirmé l'annulation de la saisie de 55 millions d'euros sur les comptes du Paris Saint-Germain. La justice avait déjà annulé cette saisie en mai dernier, mais le clan Mbappé avait fait appel.