«Le club se tourne désormais vers l’avenir, fondé sur l’unité et la réussite collective» : la réponse du PSG à Kylian Mbappé après sa condamnation

Après sa condamnation par le Conseil des prud’hommes à verser près de 61 millions d’euros à Kylian Mbappé ce mardi, le PSG a réagi dans un communiqué de presse.

Une réponse en forme de tacle. Ce mardi, le Conseil des prud’hommes a condamné le PSG à verser près de 61 millions d'euros à Kylian Mbappé, dans un conflit l’opposant à son ancien attaquant sur des salaires impayés. Dans la foulée, le club de la capitale, qui n’a pas indiqué s’il allait faire appel, a posté un communiqué.

«Le Paris Saint-Germain prend acte du jugement prononcé par le Conseil des Prud’hommes de Paris, qu’il exécutera, tout en se réservant le droit de faire appel, peut-on lire. Le Paris Saint-Germain a toujours agi de bonne foi et avec intégrité, et continuera à le faire.»

Paris, qui disputera la Coupe Intercontinenale ce mercredi contre Flamengo, a ensuite ajouté une phrase en forme de pique pour son ancien joueur. «Le Club se tourne désormais vers l’avenir, fondé sur l’unité et la réussite collective, et souhaite au joueur le meilleur pour la suite de sa carrière.»

Pour rappel, le PSG, qui réclamait 440 millions d'euros à Kylian Mbappé pour notamment préjudice à l'image et perte de chance pour transférer le joueur, a été débouté de l'ensemble de ses demandes, et va devoir verser 55 millions d'euros plus des congés payés.