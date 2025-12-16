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PSG-Flamengo : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur la finale de la Coupe intercontinentale 2025

Le PSG pourrait remporter son 6e trophée de l'année en cas de victoire en finale de la Coupe intercontinentale. Le PSG pourrait remporter son 6e trophée de l'année en cas de victoire en finale de la Coupe intercontinentale. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le PSG affronte, ce mercredi (18h), le club brésilien de Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale 2025 et tentera de conquérir son 6e trophée de l’année.

Composition probable du PSG

Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Doué, Kvaratskhelia

Composition probable de Flamengo

Rossi - Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro - Pulgar, Jorginho - Carrascal, De Arrascaeta, Everton - Bruno Henrique

Arbitre

L’Américain Ismail Elfath (43 ans), qui officie en MLS depuis 2012 (234 matchs), a été désigné pour diriger cette finale entre le PSG et Flamengo. L’arbitre, né à Casablanca, était au sifflet lors de trois matchs de la Coupe du monde 2022 et il était déjà présent au Qatar, où il a arbitré deux rencontres de la Coupe arabe.

Stade

La rencontre se jouera sur la pelouse du stade Ahmad bin Ali d’Al-Rayyan, situé près de Doha au Qatar. Dotée de 45.000 places, l’enceinte avait accueilli sept matchs de la Coupe du monde 2022 dont le 8e de finale remporté par l’Argentine contre l’Australie (2-1).

Forme

Qualifié d’office pour la finale, en tant que vainqueur de la Ligue des champions, le PSG a obtenu des résultats en dents de scie avec six victoires, deux matchs nuls et deux défaites lors de ses dix dernières rencontres. Mais le club parisien pourra compter sur un groupe quasiment au complet pour tenter de décrocher son 6e trophée de l’année. Champion du Brésil et vainqueur de la Copa Libertadores fin novembre contre Palmeiras (1-0), Flamengo n’a, de son côté, perdu qu’un seul de ses 13 derniers matchs toutes compétitions confondues (8 victoires, 4 nuls). C’était le 20 novembre dernier contre Fluminense (2-1). Et pour se hisser jusqu’en finale, le club brésilien a écarté les Mexicains de Cruz Azul (2-1) puis le club égyptien de Pyramids (2-0).

Historique

Le PSG et Flamengo vont s’affronter pour la première fois de leur histoire en compétition officielle. 

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Diffusion TV

La finale de la Coupe intercontinentale entre le PSG et Flamengo sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 18h sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal).

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