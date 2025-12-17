Coupe du monde 2026 : pourquoi le Sénégal et la Côte d’Ivoire pourraient-ils être privés de leurs supporters aux Etats-Unis ?

Le Sénégal, présent dans le même groupe que la France, et la Côte d’Ivoire pourraient être privés de leurs supporters lors de certains matchs de la Coupe du monde 2026 organisée au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.

Mauvaise nouvelle pour les fans sénégalais et ivoiriens. L'été prochain, les supporters du Sénégal et de la Côte d’Ivoire pourraient être interdits de faire le voyage jusqu’aux Etats-Unis pour soutenir leur équipe lors de la Coupe du monde 2026, co-organisée avec le Canada et le Mexique, en raison de nouvelles restrictions adoptées par Donald Trump. Le président américain a en effet signé, mardi soir, un nouveau décret «restreignant et limitant davantage l’entrée des ressortissants étrangers afin de protéger la sécurité des États-Unis», a indiqué la Maison Blanche.

Et le Sénégal tout comme la Côte d’Ivoire, parmi d’autres pays, sont concernés par ces restrictions. Si des exemptions sont prévues pour les joueurs, les staffs et leurs proches, ces restrictions partielles risquent de compliquer sérieusement la venue des supporters des Lions de la Teranga et des Éléphants sur le sol américain.

Mais ils pourront tout de même assister à au moins une rencontre de leur équipe. La Côte d’Ivoire fera son entrée dans la compétition, le 20 juin, face à l’Allemagne à Toronto (Canada). Après avoir affronté la France (16 juin), puis la Norvège (23 juin), le Sénégal jouera dans la même ville, le 26 juin, face à un barragiste qui reste à déterminer entre la Bolivie, l’Irak et le Surinam. Un moindre mal…