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Coupe Intercontinentale : le palmarès complet après le sacre du PSG

Le PSG a battu Flamengo pour s'offrir sa première Coupe intercontinentale. [REUTERS/Thaier Al-Sudani]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le PSG a remporté ce mercredi 17 décembre la Coupe Intercontinentale 2025. Une première pour un club français dans l'histoire.

Le palmarès depuis 1960

AnnéeClub vainqueur
2025🇫🇷 Paris Saint-Germain
2024🇬🇧 Manchester City
2022🇪🇸 Real Madrid
2021🇬🇧 Chelsea
2020🇩🇪 Bayern Munich
2019🇬🇧 Liverpool
2018🇪🇸 Real Madrid
2017🇪🇸 Real Madrid
2016🇪🇸 Real Madrid
2015🇪🇸 FC Barcelone
2014🇪🇸 Real Madrid
2013🇩🇪 Bayern Munich
2012🇧🇷 Corinthians
2011🇪🇸 FC Barcelone
2010🇮🇹 Inter Milan
2009🇪🇸 FC Barcelone
2008🇬🇧 Manchester United
2007🇮🇹 AC Milan
2006🇧🇷 Internacional-RS
2005 🇧🇷 São Paulo FC-SP
2004🇵🇹 FC Porto
2003🇦🇷 Boca Juniors
2002🇪🇸 Real Madrid
2001🇩🇪 Bayern Munich
2000🇦🇷 Boca Juniors
1999🇬🇧 Manchester United
1998🇪🇸 Real Madrid
1997🇩🇪 Borussia Dortmund
1996🇮🇹 Juventus Turin
1995🇳🇱 Ajax Amsterdam
1994🇦🇷 Vélez Sarsfield
1993🇧🇷 São Paulo FC-SP
1992🇧🇷 São Paulo FC-SP
1991🇷🇸 Etoile Rouge Belgrade
1990🇮🇹 AC Milan
1989🇮🇹 AC Milan
1988🇺🇾 Nacional Montevideo
1987🇵🇹 FC Porto
1986🇦🇷 River Plate
1985🇮🇹 Juventus Turin
1984🇦🇷 Independiente
1983🇧🇷 Grêmio-RS
1982🇺🇾 Peñarol
1981🇧🇷 Flamengo-RJ
1980🇺🇾 Nacional Montevideo
1979🇵🇾 Olimpia Asuncion
1978Pas de Coupe Intercontinentale
1977🇦🇷 Boca Juniors
1976🇩🇪 Bayern Munich
1975Pas de Coupe Intercontinentale
1974🇪🇸 Atlético de Madrid
1973🇦🇷 Independiente
1972🇳🇱 Ajax Amsterdam
1971🇺🇾 Nacional Montevideo
1970🇳🇱 Feyenoord Rotterdam
1969🇮🇹 AC Milan
1968🇦🇷 Estudiantes de La Plata
1967🇦🇷 Racing Club
1966🇺🇾 Peñarol
1965🇮🇹 Inter Milan
1964🇮🇹 Inter Milan
1963🇧🇷 Santos FC-SP
1962🇧🇷 Santos FC-SP
1961🇺🇾 Peñarol
1960🇪🇸 Real Madrid
Coupe IntercontinentaleFootballpalmarès

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