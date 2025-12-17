Coupe Intercontinentale : le palmarès complet après le sacre du PSG

Le PSG a remporté ce mercredi 17 décembre la Coupe Intercontinentale 2025. Une première pour un club français dans l'histoire.
Le palmarès depuis 1960
|Année
|Club vainqueur
|2025
|🇫🇷 Paris Saint-Germain
|2024
|🇬🇧 Manchester City
|2022
|🇪🇸 Real Madrid
|2021
|🇬🇧 Chelsea
|2020
|🇩🇪 Bayern Munich
|2019
|🇬🇧 Liverpool
|2018
|🇪🇸 Real Madrid
|2017
|🇪🇸 Real Madrid
|2016
|🇪🇸 Real Madrid
|2015
|🇪🇸 FC Barcelone
|2014
|🇪🇸 Real Madrid
|2013
|🇩🇪 Bayern Munich
|2012
|🇧🇷 Corinthians
|2011
|🇪🇸 FC Barcelone
|2010
|🇮🇹 Inter Milan
|2009
|🇪🇸 FC Barcelone
|2008
|🇬🇧 Manchester United
|2007
|🇮🇹 AC Milan
|2006
|🇧🇷 Internacional-RS
|2005
|🇧🇷 São Paulo FC-SP
|2004
|🇵🇹 FC Porto
|2003
|🇦🇷 Boca Juniors
|2002
|🇪🇸 Real Madrid
|2001
|🇩🇪 Bayern Munich
|2000
|🇦🇷 Boca Juniors
|1999
|🇬🇧 Manchester United
|1998
|🇪🇸 Real Madrid
|1997
|🇩🇪 Borussia Dortmund
|1996
|🇮🇹 Juventus Turin
|1995
|🇳🇱 Ajax Amsterdam
|1994
|🇦🇷 Vélez Sarsfield
|1993
|🇧🇷 São Paulo FC-SP
|1992
|🇧🇷 São Paulo FC-SP
|1991
|🇷🇸 Etoile Rouge Belgrade
|1990
|🇮🇹 AC Milan
|1989
|🇮🇹 AC Milan
|1988
|🇺🇾 Nacional Montevideo
|1987
|🇵🇹 FC Porto
|1986
|🇦🇷 River Plate
|1985
|🇮🇹 Juventus Turin
|1984
|🇦🇷 Independiente
|1983
|🇧🇷 Grêmio-RS
|1982
|🇺🇾 Peñarol
|1981
|🇧🇷 Flamengo-RJ
|1980
|🇺🇾 Nacional Montevideo
|1979
|🇵🇾 Olimpia Asuncion
|1978
|Pas de Coupe Intercontinentale
|1977
|🇦🇷 Boca Juniors
|1976
|🇩🇪 Bayern Munich
|1975
|Pas de Coupe Intercontinentale
|1974
|🇪🇸 Atlético de Madrid
|1973
|🇦🇷 Independiente
|1972
|🇳🇱 Ajax Amsterdam
|1971
|🇺🇾 Nacional Montevideo
|1970
|🇳🇱 Feyenoord Rotterdam
|1969
|🇮🇹 AC Milan
|1968
|🇦🇷 Estudiantes de La Plata
|1967
|🇦🇷 Racing Club
|1966
|🇺🇾 Peñarol
|1965
|🇮🇹 Inter Milan
|1964
|🇮🇹 Inter Milan
|1963
|🇧🇷 Santos FC-SP
|1962
|🇧🇷 Santos FC-SP
|1961
|🇺🇾 Peñarol
|1960
|🇪🇸 Real Madrid