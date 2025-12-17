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«Elle représente la nation de la meilleure façon qui soit» : l’ancien gardien italien Gianluigi Buffon apporte son soutien à Giorgia Meloni

Gianluigi Buffon est désormais chef de la délégation de l'équipe d'Italie. Gianluigi Buffon est désormais chef de la délégation de l'équipe d'Italie. [LaPresse / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Gianluigi Buffon, ancien gardien et capitaine de l’équipe d’Italie de football, a apporté son soutien à la Première ministre italienne Giorgia Meloni lors d’un rassemblement politique, ce week-end, à Rome.

Une sortie très remarquée. Gianluigi Buffon était présent, ce week-end, à un rassemblement politique organisé par des militants du parti d’extrême droite Fratelli d’Italia (Frères d’Italie, ndlr) dirigé par Giorgia Meloni. Et l’ancien gardien et capitaine de l’équipe d’Italie (176 sélections), passé par Parme, la Juventus Turin ou encore le PSG, en a profité pour apporter son soutien à la présidente du conseil italien et saluer ses actions.

Défendu par sa femme

«Elle représente la nation de la meilleure façon qui soit. Elle est au gouvernement depuis longtemps, c’est un accomplissement formidable», a déclaré Gianluigi Buffon, désormais chef de la délégation de la sélection italienne, au micro de plusieurs médias locaux. L’ancien portier serait même monté sur scène à côté du ministre italien des Sports Andrea Abodi.

Quelques heures après ses déclarations, Gianluigi Buffon, qui avait fait polémique au début de sa carrière en portant lors d’une interview télévisée un maillot de Parme avec le slogan fasciste «Boia chi molla» («Celui qui abandonne est un bourreau», ndlr), a été défendu par sa femme.

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«Il est un libéral modéré», a indiqué Ilaria D’Amico, dans des propos rapportés par l'agence de presse italienne Ansa, précisant que son mari cherchait «un équilibre stable» politiquement. En 2021, il s’était lui-même définit comme un «anarcho-conservateur» dans un entretien accordé à La Repubblica.

FootballSportItaliePolitiqueGiorgia MeloniGianluigi Buffon

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