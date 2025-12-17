Football : le portrait de Christophe Gleizes va être affiché sur la façade du siège de la FFF

La Fédération française de football va afficher, ce mercredi, sur la façade de son siège le portrait du journaliste français Christophe Gleizes, condamné en appel à sept ans de prison en Algérie.

Une marque de «soutien total». La Fédération française de football (FFF) va déployer, ce mercredi, sur la façade de son siège le portrait du journaliste français Christophe Gleizes (36 ans), condamné en appel, le 3 décembre dernier, à sept ans de prison en Algérie pour «apologie du terrorisme».

Emprisonné depuis juin, ce collaborateur des magazines français So Foot et Society s'était rendu dans le pays pour un article sur la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), club de football le plus titré du pays basé à Tizi Ouzou, à 100 kilomètres à l’est d’Alger.

Un appel lancé à Zinédine Zidane, Kylian Mbappé et Karim Benzema

Arrêté le 28 mai 2024 à Tizi Ouzou, il avait été placé sous contrôle judiciaire, pour «être entré dans le pays avec un visa touristique», pour «apologie du terrorisme» et «possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national». La justice lui reproche d'avoir été en contact avec un dirigeant de la JSK, qui était également l'un des responsables du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), classé terroriste par les autorités algériennes en 2021.

Alors qu’elle fait «tout pour accélérer le processus de libération sans interférer dans les relations diplomatiques entre les deux pays», la FFF va également profiter des 32es de finale de la Coupe de France, ce week-end, pour réaffirmer son soutien et appeler à sa libération par l’intermédiaire des speakers des stades ainsi que les diffuseurs de la compétition.

En outre, la mère de Christophe Gleizes, qui a demandé une grâce au président algérien Abdelmadjid Tebboune, a lancé un appel, ce mardi sur RTL, à Zinédine Zidane, Kylian Mbappé ou encore Karim Benzema «pour qu’ils fassent un message de soutien apolitique» pour soutenir la libération de son fils.