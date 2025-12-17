Football : le PSG remporte sa première Coupe Intercontinentale et s'offre un sixième titre en 2025

Le PSG a remporté sa toute première Coupe intercontinentale en battant, mercredi au Qatar, le club brésilien de Flamengo (1-1 a.p. 3-1 TAB). C'est la première victoire d'un club français dans cette compétition.

Une première historique… au bout du suspense. Après la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe, le PSG s’est offert un sixième titre en 2025 en remportant la Coupe intercontinentale 2025 ce mercredi. Les hommes de Luis Enrique ont battu lors de la séance cruciale des tirs au but le club brésilien de Flamengo (1-1 a.p, 2-1 aux TAB).

Et comme dans chaque finale, il faut un héros. Cette fois-ci ce fut le gardien russe Matvei Safonov, titularisé à la place de Lucas Chevalier, qui a arrêté quatre tirs au but du club brésilien.

Comme le Barça et le Bayern

Avant cette séance cruciale, disputée devant le kop parisien, la rencontre aura été serrée pendant 120 minutes. Khvicha Kvaratskhelia (38)e avait ouvert le score alors que Jorginho avait égalisé sur penalty (62e). Puis vint la délivrance lors des tirs au but dans la nuit qatarienne.

«Ce soir on avait un objectif très clair, on venait ici pour gagner. Le coach nous a dit de ne pas lâcher, de jouer comme d'habitude, a confié Warren Zaïre-Emery après la rencontre. On a fait un très bon match, une très bonne finale avec une équipe en face qui mettait de l'intensité. On espère continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Cette équipe a beaucoup de caractère, on est un collectif. Quand le coach est arrivé ici, c'est ce qu'il voulait. Il nous a transmis ça, le collectif avant tout.»

Une première victoire mondiale dans l'incroyable palmarès du Paris Saint-Germain (57 titres) qui vient récompenser une année 2025 tout simplement époustouflante. Cette équipe restera à jamais dans l'histoire. Elle devient la troisième équipe à réaliser un sextuplé.

Avant elle, le FC Barcelone en 2009 (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne, Ligue des champions, Supercoupe d'Europe, Coupe du monde des clubs) et le Bayern Munich en 2020 (Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Supercoupe d'Allemagne, Ligue des champions, Supercoupe d'Europe, Coupe du monde des clubs) l'avaient fait. Paris est bel et bien dans la cour des grands.