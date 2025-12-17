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«J’ai perdu quelqu’un de proche» : Victor Wembanyama fond en larmes après la défaite des Spurs en finale de la NBA Cup

Victor Wembanyama s'est incliné avec les Spurs de San Antonio avec les Knicks de New York. Victor Wembanyama s'est incliné avec les Spurs de San Antonio avec les Knicks de New York. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Affecté par la perte d’un proche, Victor Wembanyama a fondu en larmes après la défaite des Spurs de San Antonio contre les Knicks de New York en finale de la NBA Cup (124-113).

Il n’a pu cacher son immense tristesse. Victor Wembanyama a échoué, dans la nuit de mardi à mercredi, à décrocher son premier titre de l’autre côté de l’Atlantique après la défaite des Spurs de San Antonio contre les Knicks de New York en finale de la NBA Cup (124-113). Une déception pour le jeune basketteur français, apparu très affecté à la fin du match. Mais pas uniquement par ce revers.

A l’issue de la rencontre, l’international tricolore s’est présenté en conférence de presse très ému avant de fondre en larmes, annonçant avoir été touché par la perte d’une personne proche. «Je vis un moment difficile j’ai perdu quelqu’un de très proche aujourd’hui», a révélé le joueur de 21 ans, qui a perdu sa grand-mère. Et il aurait appris son décès juste avant le début de la finale.

Malgré son chagrin, Victor Wembanyama a tout de même disputé la rencontre, rendant une copie mitigée, avec un 7 sur 17 au tir (18 points, 6 rebonds), qui peut s’expliquer par ce décès. Il n’en demeure pas moins motivé et ambitieux pour la suite de la saison de la franchise texane en dépit de cette défaite.

«C’est le meilleur entraînement qui soit pour les matchs importants, nous sommes concentrés sur les play-offs, c’est la période la plus importante de la saison, donc je pense que c’est bien que nous ayons vécu ce match aujourd’hui», a-t-il confié.

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Et le prochain rendez-vous des Spurs, qui occupent la 3e place de la Conférence ouest (18 victoires, 7 défaites), est prévu, jeudi soir, contre les Washington Wizards.

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