NBA Cup 2025 : les Spurs de Victor Wembanyama renversés en finale par les New York Knicks (124-113)

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, qui ont longtemps mené, ont été renversés en finale de la Coupe NBA par les New York Knicks 124-113 mardi soir à Las Vegas.

Trois joueurs français récompensés. La finale de la troisième édition de la NBA Cup, disputée à Las Vegas ce mardi soir, a vu la victoire des New York Knicks, longtemps dominés, face aux San Antonio Spurs (124-113). Avec ce sacre, les Knicks ont ainsi mis fin à une disette de 52 ans après leur dernier titre NBA obtenu en 1973.

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Sous l'impulsion du rookie Dylan Harper notamment (21 ans), les Texans ont pris la main dans les 2e et 3e quart-temps, sans parvenir à créer l'écart (11 points au plus).

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Cette avance a disparu dès l’entrée du 4e quart-temps avec un 11-1 infligé par la formation new-yorkaise aux Spurs, avant que ces derniers ne s’effondrent (35-19 dans le 4e quart-temps pour les Knicks).

Jalen Brunson élu MVP du tournoi

Grand artisan de la victoire des Knicks avec 25 points inscrits (11 sur 27 au tir), 8 passes décisives délivrées et 4 rebonds captés, Jalen Brunson a été élu MVP (Most Valuable Player) du tournoi avec plus de 33 points de moyenne marqués sur les six matchs disputés dans cette compétition.

Remplaçant en début de match en raison d’un retour progressif à la compétition lié à une blessure au mollet qui l’a éloigné des terrains pendant un mois, Victor Wembanyama n’a pas été aussi impactant qu’en demi-finale contre le Thunder. Il a inscrit 18 points (7 sur 17 au tir) et capté 6 rebonds en 25 minutes de jeu.

Alors que la star de la sélection tricolore coure encore après un premier titre collectif aux Etats-Unis, les Français Pacôme Dadiet, Mohamed Diawara et Guerschon Yabusele ont pu soulever le trophée ce mardi soir sans avoir joué la moindre minute dans cette finale. Ce dernier sera présenté vendredi au Madison Square Garden à l’occasion de la réception de Philadelphie.