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Boxe : le face-à-face lunaire entre Anthony Joshua et Jake Paul (vidéo)

Les deux hommes s'affrontent ce vendredi à Miami. [REUTERS/Marco Bello]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Mercredi, deux jours avant leur combat de boxe, Jake Paul et Anthony Joshua se sont faits face d’une manière assez irréelle du côté de Miami.

Un face-à-face qui n’arrange rien. Alors que le combat de boxe, prévu ce vendredi à Miami, entre l’ex-youtubeur Jake Paul et le poids lourds Anthony Joshua fait parler en négatif depuis son officialisation, les deux rivaux se sont retrouvés mercredi lors de la conférence de presse, avec un face-à-face lunaire.

Sur la scène, le champion olympique en 2012, ex-détenteur des ceintures IBF et WBO des lourds s’est présenté du haut de son 1,98 m et de ses 113 kg face un Jake Paul, tout sourire avec 1,85 m et 90 kg qui n’a eu de cesse de vouloir faire le clown.

Mohammad Javad Vafaei-Sani a été condamné à mort pour «corruption sur terre».
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Un moment assez gênant pour les fans de Noble art qui espèrent tout de même que l’Anglais, qui avait mis KO rapidement Francis Ngannou, s’impose nettement pour éviter toute critique.

BoxeAnthony JoshuaJake PaulVidéoSport

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