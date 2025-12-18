Boxe : le face-à-face lunaire entre Anthony Joshua et Jake Paul (vidéo)

Mercredi, deux jours avant leur combat de boxe, Jake Paul et Anthony Joshua se sont faits face d’une manière assez irréelle du côté de Miami.

Un face-à-face qui n’arrange rien. Alors que le combat de boxe, prévu ce vendredi à Miami, entre l’ex-youtubeur Jake Paul et le poids lourds Anthony Joshua fait parler en négatif depuis son officialisation, les deux rivaux se sont retrouvés mercredi lors de la conférence de presse, avec un face-à-face lunaire.

The face-off! 🥊



Jake Paul and Anthony Joshua came face-to-face in Miami. pic.twitter.com/UV2tfhNB2q — BBC Sport (@BBCSport) December 18, 2025

Sur la scène, le champion olympique en 2012, ex-détenteur des ceintures IBF et WBO des lourds s’est présenté du haut de son 1,98 m et de ses 113 kg face un Jake Paul, tout sourire avec 1,85 m et 90 kg qui n’a eu de cesse de vouloir faire le clown.

Un moment assez gênant pour les fans de Noble art qui espèrent tout de même que l’Anglais, qui avait mis KO rapidement Francis Ngannou, s’impose nettement pour éviter toute critique.