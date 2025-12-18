CAN 2025 : Achraf Hakimi va-t-il disputer la compétition avec le Maroc ?

Sévèrement blessé à la cheville gauche avec le PSG au début du mois de novembre, Achraf Hakimi n’est pas encore certain de disputer la CAN 2025 avec le Maroc, même si son sélectionneur se veut optimiste.

Jouera, jouera pas ? A quelques jours du début de la CAN 2025 (21 décembre-18 décembre), la participation d’Achraf Hakimi avec le Maroc est toujours aussi incertaine. Sévèrement blessé à la cheville gauche, sur un tacle de Luis Diaz en Ligue des champions début novembre, le latéral droit du PSG poursuit sa convalescence avec l’espoir de pouvoir disputer la compétition sur le sol marocain. Et s’il est très peu probable, voire inimaginable, de voir l’ancien joueur de l’Inter Milan jouer le match d’ouverture avec les Lions de l’Atlas, dimanche, contre les Comores, Walid Regragui a bon espoir de pouvoir compter sur son capitaine pendant le tournoi.

«On a une visibilité»

«Achraf jouera à la CAN, ça c'est certain», a déclaré le sélectionneur marocain à Brut Afrique. «On est très positifs quant à la participation d'Achraf», a-t-il ajouté. Reste à savoir à partir de quand. «On a une visibilité mais on va la garder pour nous», a indiqué Walid Regragui, qui n’a pas souhaité en dire davantage, alors qu'Achraf Hakimi a repris la course au début du mois de décembre au centre d’entraînement du PSG avant prendre la direction du Maroc pour la fin de sa rééducation avec la volonté de retrouver au plus vite les terrains.

🇲🇦 À quelques jours de la CAN 2025, Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l’Atlas, a évoqué la disponibilité de son capitaine Achraf Hakimi, convoqué malgré une blessure à la cheville depuis le mois de novembre.#Maroc#CAN2025pic.twitter.com/clT4HdrA6V — Brut Afrique (@BrutAfrique) December 18, 2025

Réussira-t-il son pari ? La réponse sera connue dans les prochains jours. Une chose est sûre, le Maroc va tout donner pour triompher à domicile malgré la pression populaire. «On espère qu’on va vivre une belle CAN, peut-être la plus belle de l’histoire. On est heureux d’y participer, on va donner le maximum. (…) On a les meilleurs supporters du monde, on sait qu’ils vont répondre présent. On va essayer de les représenter du mieux possible et de les rendre heureux à la fin», a confié Walid Regragui.

Et après avoir affronté les Comores, le Maroc sera opposé au Mali (26 décembre) puis à la Zambie (29 décembre).