Football : la finale de la Coupe de Colombie vire au chaos avec de violents affrontements entre supporters sur le terrain (vidéo)

La finale de la Coupe de Colombie, remportée par l’Atletico Nacional contre l’Independiente Medellin, s’est achevée dans le chaos avec de violents affrontements entre supporters sur le terrain.

De véritables scènes de chaos. Dans un derby de Medellin surchauffé, l’Atletico Nacional a remporté la Coupe de Colombie, dans la nuit de mercredi à jeudi, contre son rival l’Independiente Medellin sur la pelouse du stade Atanasio Girardo. Après le match nul à l’aller (0-0), l’Atletico s’est imposé lors de la finale retour (1-0), soulevant ce trophée pour la 8e fois de son histoire. Mais la fête a été gâchée par de violents affrontements sur le terrain entre supporters au moment des célébrations.

⚽️🚨| Se registran desmanes en el estadio Atanasio Girardot de Medellín tras la final de la Copa Betplay que ganó Nacional. pic.twitter.com/1dvrNwy8NF — La FM (@lafm) December 18, 2025

Alors que la scène était installée au milieu de la pelouse pour la remise des prix, un groupe de fans de l’Independiente Medellin aurait envahi le terrain pour s’en prendre aux supporters de l’Atletico Nacional mais aussi à la police, selon la presse locale. Des forces anti-émeutes ont dû être déployées pour rétablir l’ordre. Et ces échauffourées ont poussé les joueurs et le staff des deux équipes à se réfugier dans les vestiaires. Ils se sont finalement retrouvés une fois le calme revenu pour la remise des médailles et du trophée qui s’est déroulée dans un stade entièrement vide.

Ce n’est pas la première fois que ce genre d’événements se produit en Colombie. L’année dernière, l’Atletico Nacional n’avait pu célébrer son sacre en raison de la colère des supporters de l’America de Cali, très remontés après la défaite de leur équipe. Et en septembre dernier, le match entre l’Atletico Nacional et l’Atletico Junior a été marqué par une bagarre générale dans les tribunes avec des individus brandissant des couteaux, des bâtons ainsi que des machettes.