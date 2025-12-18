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Football : un international équatorien tué de plusieurs balles par des hommes à moto

Mario Pineida évoluait dans le club de Barcelona SC. [Estadao Conteudo / Icon Sport]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
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Mario Pineida, international équatorien, a été tué par balles mercredi dans la ville portuaire de Guayaquil, a annoncé son club, le Barcelona SC.

Un véritable drame. Mario Pineida, footballeur équatorien qui a porté le maillot de la sélection à neuf reprises, a été assassiné de plusieurs balles dans le corps mercredi à Guayaquil, comme l’a révélé son club, le Barcelona SC. Le ministère équatorien de l'Intérieur a confirmé les faits, ajoutant qu'une unité spéciale de la police «travaille sur l'affaire». 

Selon le site d'informations Primicias, Pineida a été abattu par deux personnes se déplaçant à moto, qui ont également tiré sur la mère du joueur et sur une autre femme, dont on ignore si elles ont été touchées. Le Barcelona SC a demandé à ses supporters, sur le réseau social X, de «dire une prière pour le repos de son âme et pour le courage de toute la famille».

Guayaquil, un des points de sortie de la cocaïne

Longtemps considéré comme un havre de paix en Amérique latine, l'Equateur est frappé ces dernières années par une spectaculaire flambée de violences, des gangs rivaux liés aux cartels mexicains et colombiens se disputant le contrôle du trafic de drogue.

Le port de Guayaquil, un des points de sortie de la cocaïne produite dans les pays voisins, la Colombie et le Pérou, est particulièrement touchée par cette guerre entre organisations criminelles.

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Le défenseur de 33 ans, qui avait disputé avec l'équipe d'Equateur les éliminatoires pour les Coupes du monde de Russie 2018 et du Qatar 2022, avait été champion d'Equateur en 2016 avec le Barcelona, et avait également joué au sein du club brésilien de Fluminense.

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